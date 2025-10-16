Maharashtra: pitón de 13 pies rescatada de una granja en Kalhat de Maval







Un 13 pies de largo pitón india fue rescatado de forma segura de una granja en la aldea de Kalhat en Maval, por un granjero local y miembros del equipo de Rescate de Vida Silvestre de Maval.

La serpiente fue vista por primera vez por el granjero Bandu Pawar, quien la notó inmóvil en su campo. Al ver que el reptil no se alejaba, Pawar contactó inmediatamente a los rescatistas de vida silvestre Jigar Solanki y Vicky Daundkar de la organización Wildlife Rescuer Maval. El equipo informó de inmediato al Departamento Forestal y se apresuró al lugar.

«Estaba trabajando en la granja cuando noté algo inusual. Cuando me di cuenta de que era una pitón grande, inmediatamente llamé al Maval fauna equipo de rescate”, dijo Pawar.

Los aldeanos vigilaron a la pitón durante casi dos horas para asegurarse de que permaneciera tranquila hasta que llegara el equipo de rescate. La operación fue llevada a cabo de manera eficiente por los rescatistas Jigar Solanki, Akash Owhal, Vicky Daundkar, Sahil Landge y Ketika Kasetwar, quienes capturaron de manera segura al enorme reptil sin causarle ningún daño.

El equipo agradeció a los residentes locales por su cooperación y aprovechó la oportunidad para crear conciencia sobre la conservación y las prácticas de seguridad de las serpientes.

Bajo la supervisión del Oficial de Área Forestal Somnath Takwale y el fundador del Rescatador de Vida Silvestre Maval, Nilesh Garade, la pitón se sometió a un control de salud preliminar y luego fue liberada nuevamente en su hábitat natural en presencia del guardia forestal Kaluram Kadu.

Una pitón india de 13 pies de largo fue rescatada de manera segura de una granja en Kalhat, Maval, gracias a la vigilancia de un granjero local y la rápida acción del equipo de Rescate de Vida Silvestre de Maval. El granjero Bandu Pawar vio la serpiente en su campo y alertó a los rescatistas, quienes coordinaron con el Bosque… pic.twitter.com/Yp6zF8feCa – Medio día (@mid_day) 16 de octubre de 2025









Fuente