Maharashtra: Pimppri-Chinchwad accidente de la muerte de la muerte sube a 10

Diez mujeres que se dirigían a un templo fueron asesinadas y otras 30 heridas después de una camioneta llena de pasajeros se cayeron de la carretera en un terreno montañoso y se sumergieron en una garganta el lunes en el distrito de Pune, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El vehículo que transportaba a más de 40 pasajeros, la mayoría de ellos mujeres y niños, se desvió de la carretera y se sumergieron de 25 a 30 pies después de que no pudo escalar una inclinación, posiblemente debido a la sobrecarga, y rodó de regreso antes de derribarse en el desfiladero alrededor de la 1 p.m., dijo un oficial de policía.

Las víctimas, que provocaron de Pueblo papalwadinos dirigieron al templo Shree Kshetra Mahadev Kundeshwar en Khed Tehsil en el distrito occidental de Maharashtra para marcar el auspicioso lunes del mes de Shravan cuando el accidente tuvo lugar cerca de Pait Village, dijo, informó PTI.

«Diez mujeres murieron y otras 30 sufrieron heridas en el accidente», dijo el oficial, y agregó que casi una docena de ambulancias llevaron a las personas heridas a los hospitales cercanos, informó PTI.

«Diez mujeres murieron y otras 30 sufrieron heridas en el accidente», dijo el oficial, y agregó que casi una docena de ambulancias llevaron a las personas heridas a los hospitales cercanos, informó PTI.

Anteriormente, MLA Babaji Kale le dijo a Ani: «Un total de nueve mujeres han muerto en el incidente, todos eran agricultores. Iba a la Templo de Kundeshwar por adoración. Altos funcionarios de la administración y la policía están presentes en el hospital para ayudar a las víctimas. El incidente ocurrió a las 12.30 pm de hoy «.

El primer ministro Narendra Modi condoló la pérdida de vidas en el accidente y anunció un ex-gratia de Rs 2 lakh del Fondo Nacional de Ayuda del PM (PMMNRF) hasta los familiares de cada fallecido.

«Condolencias a aquellos que han perdido a sus seres queridos en el accidente. Que los heridos se recuperen pronto. Se administraría un ex-gratia de Rs 2 lakh de PMNRF a los familiares de cada fallecido. Los heridos se les daría Rs 50,000», dijo la PMO.

Maharashtra El primer ministro Devendra Fadnavis expresó su dolor por la muerte de varias personas.

«Se produjo un trágico incidente bajo el comisionado de la policía de Pimpri Chinchwad en Kundeshwar, donde un vehículo de recolección que transporta a los devotos que visitan para Shravan el lunes Darshan se encontró con un accidente, lo que resulta en la muerte de siete personas. Este evento es profundamente entristecible. Odo mi corazón a ellos. `X`.

El Maharashtra CM informó que el gobierno estatal Proporcionará asistencia financiera de Rs 4 lakh a las familias de las víctimas y declaró que más de 20 personas resultaron heridas en el accidente, que han sido ingresados en varios hospitales.

«Se proporcionará asistencia financiera de 4 rupias lakh a las familias de los fallecidos en nombre del gobierno estatal. Más de 20 personas resultaron heridas en este accidente y han sido admitidos en varios hospitales. Se están haciendo arreglos para su tratamiento completo, y estoy personalmente en contacto con el Comisionado de Policía», el post `x` lectura.

Viceministro Principal Ajit Pawar, quien también es el ministro de Guardián de Pon el distritoDijo que ha instruido a la administración local para que brinde toda la asistencia médica necesaria sin costo para los lesionados.

