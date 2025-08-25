





Los líderes y trabajadores del Congreso organizaron el lunes una protesta fuera del Nagpur Oficina de la Corporación Municipal (NMC) sobre el tema de las carreteras de la ciudad de Pothole-Ridden.

La manifestación fue dirigida por el Secretario General del Comité del Congreso de Maharashtra Pradesh, Ketan Vikas Thakre, quien criticó a las autoridades cívicas por no abordar el problema.

Thakre advirtió que si los baches no se repararon en ocho días, los trabajadores del Congreso colocarían fotografías de funcionarios cívicos dentro de ellos como una marca de protesta, informó la agencia de noticias ANI.

Él dijo: «No podemos entender si hay baches en las carreteras en Nagpur o en las carreteras en los baches. Los funcionarios no tienen tiempo para ver todo esto? Hemos escenificado una protesta fuera de su oficina para que sus ojos se abran y trabajen para hacer que Nagpur sean hermosos. Les solicitaremos que los bacoles en ocho días. Si no lo hacen los ojos, lo pondremos a Nagpur.

A principios de agosto, una parte de una estructura de subvención se derrumbó durante la creación de una puerta ubicada en la ruta del templo Khaparkheda a Koradi en Nagpur, hiriendo a alrededor de 15-16 trabajadores con lesiones menores.

El presidente de la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Nagpur (NMRDA), Sanjay Meena, declaró que la investigación estaba en marcha por el funcionarios cívicos Para determinar la causa, con informes iniciales que sugieren vibraciones de los equipos de construcción podrían haber activado el colapso.

El presidente de la NMRDA, Sanjay Meena, dijo: «El trabajo de construcción de la puerta en Koradi Mahalaxmi Jagdamba Mandir Sansthan a través de NMRDA ha comenzado. El incidente tuvo lugar durante la construcción. 15 a 16 personas resultaron heridas en este incidente. Se han dado instrucciones para investigar todo el incidente», informó la agencia de noticias ANI.

Mumbai se fue para sufrir baches, el gobierno de Maharashtra golpeado por parálisis de política: Congreso

Anteriormente, el Congreso de Maharashtra declaró el viernes el viernes que la «parálisis política» dentro del gobierno estatal liderado por BJP y la falta de coordinación entre varias agencias fueron responsables de las carreteras y los pasos elevados de los baches en Mumbai.

Más temprano en el día, BJP Los ministros y la ciudad de MLAS Ashish Shelar y Mangal Prabhat Lodha aseguraron que las carreteras de la ciudad estarán libres de baches antes del inicio del Festival Ganesh a partir del 27 de agosto.

