Maharashtra: lluvias torrenciales devasta la región de Marathwada; 8 muertos, cultivos arruinados







Al menos ocho personas han muerto y cientos de casas han sido dañadas cuando las fuertes lluvias maltrataron a Maharashtra’s Marathwad región en los últimos cuatro días. En lo que típicamente es un área propensa a la sequía, los aguaceros implacables desde el 20 de septiembre han causado severas inundaciones, daños por infraestructura y pérdida de cultivos a gran escala, confirmaron las autoridades el martes.

Según la agencia de noticias PTI, el distrito de Dharashiv ha llevado la peor parte de la destrucción. Más de 750 casas han sido dañadas, los cultivos en más de 33,000 hectáreas destruidas y 159 pueblos afectados. Las inundaciones también mataron a 186 ganado.

Los esfuerzos de rescate involucraron el despliegue de barcos y helicópteros, con 27 personas rescatadas por el NDRF y 200 cambiaron a lugares más seguros.

Las lluvias han cobrado ocho vidas en toda la región, incluidas tres en Latur, dos en Beed y una en cada una en DharashivNandado y Chhatrapati Sambhajinagar. Las causas de muerte incluyeron ahogamiento, rayos y otros accidentes relacionados con la lluvia, según el departamento de ingresos estatales.

Según el PTI, la infraestructura también ha recibido un golpe. Dos escuelas y una carretera fueron dañadas en Chhatrapati Sambhajinagar, mientras que tres puentes se vieron afectados en los distritos de Jalna y Beed. Cinco pequeñas represas en Marathwada han sufrido daños debido a las inundaciones. Las áreas de captación de las presas Jayakwadi y Majalgaon recibieron intensas lluvias, lo que llevó a las autoridades a comenzar a descargar el exceso de agua.

Varias áreas, incluidas Javlala y Ramoda, registraron 160 mm y 120 mm de lluvia, respectivamente, desde el lunes por la noche. El río Godavari se hinchó debido a la entrada excesiva, creando condiciones de inundación en las aldeas de los distritos de Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna y Beed. En las últimas 24 horas, 129 círculos de ingresos han reportado precipitaciones por encima de 65 mm, con Therla en Beed superando la tabla a 158.25 mm.

El gabinete de Maharashtra, presidido por Primer Ministro Devendra Fadnavisrevisó la situación de la inundación en Mumbai el martes, según el PTI. El CM aseguró que los esfuerzos de ayuda están en marcha y anunció que visitaría personalmente las áreas afectadas el miércoles. Los ministros de Guardian han sido ordenados a supervisar las operaciones de ayuda en sus respectivos distritos.

El primer ministro dijo que Rs 2.215 millones de rupias en ayuda ha sido sancionada para los agricultores afectados por las inundaciones. De esto, Rs 1.800 millones de rupias ya se han liberado a las administraciones del distrito, y los fondos restantes se depositarán en las cuentas de los agricultores dentro de los 8-10 días. Hasta ahora, más de 31.64 lakh de los agricultores han recibido una compensación después de las evaluaciones de daños por cultivos (Panchnamas).

Según PTI, líder de NCP (SP) senior Sharad Pawar Instó al gobierno estatal a acelerar la compensación y la distribución de alivio, particularmente para los agricultores que han sufrido fuertes pérdidas de cultivos debido a la excesiva lluvia e inundaciones.

La región de Marathwada ha recibido 823.8 mm de lluvia desde el 1 de junio, marcando un aumento del 28.5 por ciento sobre el promedio estacional de 640.8 mm. Dharashiv solo ha registrado 833.5 mm, que es el 148.8 por ciento de su lluvia promedio para el período. En los últimos cinco días, se registraron 975 mm de lluvia, el 102 por ciento del promedio estacional típico de la región.

A medida que las operaciones de rescate continúan en los distritos afectados, las autoridades permanecen en alerta máxima. Con más lluvia esperada, el enfoque ahora está en la evaluación rápida de daños, la asistencia financiera y la rehabilitación de familias desplazadas.

(Con entradas de PTI)





Fuente