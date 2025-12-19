Maharashtra: Leopard entra en el edificio residencial Bhayander, los residentes entran en pánico







Un leopardo entró en un edificio residencial en Bhayander el viernes por la mañana, provocando pánico entre los residentes. Al confirmar el incidente al mediodía, el conservador adjunto de bosques Sachin Repal del Departamento Forestal Territorial de Thane dijo que el departamento había recibido informes del presencia de animales e inmediatamente envió un equipo de rescate al lugar.

Voluntarios de la ONG SARRP-India también están en el lugar para ayudar al departamento forestal.

Repal instó a los lugareños a mantenerse alejados del edificio y evitar provocar al leopardo, advirtiendo que cualquier intento de ese tipo podría desencadenar un conflicto entre humanos y leopardos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mediodía (@middayindia)









Fuente