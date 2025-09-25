Maharashtra: la Universidad de Pune engañó a Rs 2.46 millones de rupias, ingeniero educado en el Reino Unido.







Poner a la policía He arrestado a un ingeniero de electrónica con sede en Telangana, que tiene un doctorado de una universidad con sede en el Reino Unido, por un supuesto fraude en línea con una universidad privada de Rs 2.46 millones de rupias, dijeron las autoridades, informó la agencia de noticias PTI.

La Universidad de Pune presentó una queja ante la policía en la primera semana de septiembre de que supuestamente la institución fue estafada por Rs 2.46 millones de rupias por un estafador en línea que se hizo pasar por el Profesor del Instituto Indio de Tecnología Bombay, informó PTI.

El estafador prometió a los funcionarios universitarios con sede en Pune que les ayudaría a obtener un proyecto de IIT BombayUn comunicado de la policía dijo el miércoles.

El supuesto fraude en línea tuvo lugar entre el 25 de julio y el 26 de agosto de este año, en el que el estafador, haciéndose pasar por el profesor de IITB, engañó la universidad al hacer que transfirieran Rs 2.46 millones de rupias a diferentes cuentas, dijo, informó PTI.

Un equipo de la Estación de Policía Cibernética inició una investigación y rastreó al sospechoso, identificado como Seetaiah Kilaru (34), un residente de Yapral en Hyderabad, Telangana, dijo la policía.

«Es un autor intelectual en el caso y fue arrestado el 21 de septiembre. El acusado es un ingeniero de electrónica y telecomunicaciones de Telangana y posee un doctorado de una universidad con sede en el Reino Unido. Durante la investigación, nos dijo que había limpiado UPSC ‘preliminar y el examen de la red en 2019-20 «, dijo un oficial de policía, informó PTI.

Después de ser arrestado, Kilaru fue producido ante un tribunal que lo remitió a la custodia policial hasta el 28 de septiembre.

Decorador de interiores en thane engañado de Rs 97 lakh en fraude de préstamos

En otro caso, la policía ha registrado un caso contra cuatro personas por presuntamente engañar a un decorador de interiores de Rs 97.75 lakh bajo el pretexto de organizar un préstamo comercial a través de fondos de RSE, dijeron las autoridades el martes por PTI.

El acusado atrajo a la víctima de 45 años, viviendo en el área de Badlapur de Maharashtra’s El distrito de Thane, al prometerle un préstamo comercial de Rs 2.75 millones de rupias de fondos bajo la responsabilidad social corporativa (CSR), informó PTI.

Al ganar su confianza, el acusado exigió que depositara un monto de garantía bancaria. Creyendo sus garantías, la víctima les pagó 99.25 lakh, dijo un oficial de policía de Badlapur.

De esto, solo Rs 1.5 lakh fue devuelto más tarde, mientras que los restantes Rs 97.75 lakh supuestamente fueron desviados sin que ningún préstamo fuera sancionado, dijo, informó PTI.

La víctima se acercó a la policía con una queja el lunes.

Después de consultas preliminares, la policía registró un caso contra cuatro personas bajo disposiciones legales relevantes, y se realizaron esfuerzos para rastrearlas, dijo el funcionario.

