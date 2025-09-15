Maharashtra: fuertes lluvias en Pune; 70 personas se trasladaron de la aldea inundada







Los funcionarios dijeron que casi 70 personas fueron evacuadas de una aldea en el de Maharashtra. Pon el distrito Después de la medianoche del lunes cuando fuertes lluvias inundaron algunas áreas, informó la agencia de noticias PTI.

No hubo un informe de ninguna víctima, dijeron funcionarios de la brigada de bomberos de la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Pune (PMRDA), informó PTI.

Pune City y otras partes del distrito fueron testigos de fuertes lluvias desde el domingo por la noche.

«Después de recibir una llamada sobre la inundación en algunas áreas de THEUR VIEBRESe envió un equipo del Departamento de Bomberos de PMRDA y la gestión de desastres. Las fuertes lluvias condujeron a la inundación cuando un desagüe que transportaba el agua era estrecha en algunos lugares, causando el derrame. Como precaución, evacuamos de 60 a 70 personas de algunas casas y las llevamos a un lugar seguro «, dijo el oficial de bomberos Vijay Maharaj, informó PTI.

El agua retrocedió por la mañana y la situación estaba volviendo a la normalidad, dijo.

Mientras tanto, varias escuelas en el área de Hadapsar del distrito declararon un feriado el lunes debido a las fuertes lluvias, informó PTI.

El Observatorio Lohegaon en Pune City registró una lluvia de 129.2 mm en el período de 24 horas que terminó a las 8.30 a.m. del lunes, dijeron funcionarios del Departamento de Meteorología de la India (IMD).

Mientras tanto, fuertes lluvias Mumbai El lunes por la mañana, causando agua en las áreas bajas y ralentizando el tráfico durante la hora pico de la oficina.

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió una ‘Alerta Roja’ a las 8.30 a.m., prediciendo duchas muy pesadas en la ciudad y las áreas vecinas durante tres horas, pero luego lo revisó a una ‘alerta de naranja’ a medida que la intensidad de la lluvia se redujo.

Después de fuertes lluvias durante la noche y por la mañana, los viajeros se quejaron de la acumulación de agua en las vías en las estaciones de ferrocarril de Dadar, Kurla y Bandra, y los trenes locales que llegaron tarde a 10 a 15 minutos.

Portavoces del ferrocarril occidental y el Ferrocarril centralSin embargo, dijo que sus servicios suburbanos se estaban ejecutando normalmente, a pesar de las continuas lluvias desde anoche.

El fuerte aguacero, que comenzó alrededor de la medianoche con rayos y truenos, continuó por la mañana, lo que llevó a la inundación de áreas bajas como King`s Circle, Lalbaug, Worli, Dadar, Parel, Kurla y otras áreas.

Los baches llenos de agua empeoraron aún más Condiciones de tráfico por carretera.

(Con entradas de PTI)





