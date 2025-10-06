Maharashtra FDA FLAGS BATHRIF Batch vinculado a las muertes infantiles en MP, Rajasthan







El lunes, el Administración de Alimentos y Medicamentos de Maharashtra (FDA) emitió una apelación urgente a los ciudadanos que detengan inmediatamente la venta o el uso de un lote específico de jarabe de Coldrif, luego de informes de muertes infantiles en Madhya Pradesh y Rajasthan, informó la agencia de noticias PTI.

Anteriormente, las autoridades de control de medicamentos de Tamil Nadu, en su informe del 2 de octubre, declararon la muestra de jarabe Coldrif (lote No. SR-13; fabricado: mayo de 2025; expiración: abril de 2027), producida por sresan farmaceuticals, kancheepuram, como adúlteró el debido a la presencia del 48.6 por ciento de la dietilina Gelycol, un tóxico, un tóxico, un tóxico que puede tener un debido a que el 48.6 por ciento de la dietilina Gelycol, un tóxico, un tóxico, un tóxico, que puede tener un debido a que el 48.6 por ciento de la dietilina Gelycol, un tóxico, un tóxico, que puede tener un debido a que le debe al 48.6 por ciento de la dietilina. contenido perjudicial para la salud «.

Se han informado hasta 14 muertes infantiles en Madhya Pradesh Chhindwara El distrito, se cree que se debe a la sospecha de insuficiencia renal causada por el consumo del jarabe de tos «tóxico».

«Se insta al público a permanecer cauteloso e informar cualquier posesión de un lote de jarabe de Coldrif No. SR-13 a la autoridad de control de drogas más cercana sin demora», declaró el lunes Maharashtra FDA, advirtiendo que el lote se sospecha que se sospecha que se adulta con dietileno glicol, un químico peligroso, informó PTI.

Los funcionarios de la FDA agregaron que están trabajando estrechamente con el Administración de control de drogas de Tamil Nadu Para rastrear la distribución del lote afectado en Maharashtra. Todos los inspectores de drogas y comisionados asistentes han recibido instrucciones de alertar a los minoristas, mayoristas y hospitales para congelar inmediatamente cualquier stock disponible del jarabe, según el comunicado.

La FDA de Maharashtra aseguró que está tomando todas las acciones necesarias para proteger la salud pública y prevenir más riesgos, informó PTI. El jarabe, que contiene clorhidrato de fenilefrina y maleado de clorfeniramina, fue producido por Sresan Pharmaceuticals en SunGuarchathram, distrito de Kancheepuram de Tamil Nadu, la declaración agregó.

Fila de jarabe para la tos: el líder de la oposición de la oposición exige Rs 10 lakh ex-gratia para las familias de las víctimas

Umang Singhar, el líder de la oposición en la Asamblea de Madhya Pradesh, arremetió contra el primer ministro Mohan Yadav y el ministro de Salud Rajendra Shukla el lunes por las muertes, los niños en Chhindwara supuestamente debido al consumo de la jedería de la tos contaminada, la agencia de noticias ANI informó.

Singhar exigió un ex gratia de Rs 10 lakh para la familia de cada niño y el empleo para los familiares de las víctimas. También cuestionó a Yadav por no tomar medidas contra el controlador de drogas.

En declaraciones a Ani, Singhar dijo: «Ahora, cuando tantos niños han muerto, ha presentado a esa compañía. Pero usted está presentando un caso contra el médico. ¿Cuál es la culpa del médico? ¿Miles de médicos escriben recetas, pero la compañía fabrica el medicamento. El gobierno nombra al controlador de medicamentos para tratar con la compañía de medicina. ¿Por qué no ha responsado de los controladores de medicamentos responsables?»

Instó al primer ministro a actuar antes de que la situación empeorara, y agregó: «El primer ministro, ¿se despertará cuando Madhya Pradesh se convierta en un cementerio? Creo que es necesaria la acción inmediata. El primer ministro debe buscar respuestas del ministro de salud. Debería convocarlo.

«Me gustaría instar al Ministro de Salud y al Ministro Principal a tomar medidas inmediatas y realizar una investigación judicial. Víctimas Debe recibir Rs 10 lakh cada uno. Si hay alguien en su familia, se les debe dar un trabajo «, dijo Singhar.

(Con entradas PTI y ANI)





Fuente