Maharashtra entregará el terreno restante para el nuevo complejo HC de Bombay antes de marzo de 2026







El gobierno de Maharashtra informó a la Corte Suprema el lunes que el terreno restante para la construcción del nuevo complejo del Tribunal Superior de Bombay en Bandra se entregará en marzo de 2026.

Según la agencia de noticias PTI, un tribunal compuesto por el presidente del Tribunal Supremo de la India, BR Gavai, y el juez K Vinod Chandran, tomó nota de la presentación durante la audiencia de un caso suo motu titulado “Edificio patrimonial del Tribunal Superior de Bombay y adjudicación de tierras adicionales para el Tribunal Superior”. Si bien el tribunal inicialmente consideró cerrar el asunto, decidió mantenerlo pendiente para una nueva revisión en abril de 2026, tras las presentaciones de los abogados.

El gobierno estatal había declarado anteriormente que del total de 17,45 acres asignados para el nuevo complejo, 15,33 acres ya estaban en posesión. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones para reubicar las estructuras existentes en la parte restante. El gobierno también dijo que están en proceso el nombramiento de un arquitecto, la finalización del proyecto y la aprobación del presupuesto.

Según el PTI, la ceremonia de inauguración del nuevo complejo tuvo lugar el 23 de septiembre del año pasado. Se espera que el proyecto, que abarca 30,16 acres, incluya salas de audiencias modernas, despachos de jueces, un centro de arbitraje y mediación, un auditorio, una biblioteca e instalaciones mejoradas para el personal, los abogados y los litigantes.

El Tribunal Superior de BombayFundado en 1862, actualmente opera desde su edificio histórico cerca de Flora Fountain, que ha estado en uso desde 1878. El nuevo complejo de Bandra tiene como objetivo abordar las limitaciones de espacio y las preocupaciones de seguridad. El tribunal superior tiene jurisdicción sobre Maharashtra y los Territorios de la Unión de Dadra y Nagar Haveli, Daman y Diu, con una dotación autorizada de 94 jueces.

La Corte Suprema abordó el asunto luego de una carta de petición de abril de 2024 del presidente del Colegio de Abogados de Bombay, Nitin Thakker, y otros líderes de abogados, destacando la necesidad urgente de un nuevo edificio para dar cabida a los crecientes requisitos del tribunal.

Amit Shah coloca la primera piedra en la sede del BJP de Maharashtra en Mumbai y promete acabar con la oposición

El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo el lunes que el BJP no necesita muletas y funciona con sus propias fuerzas en Maharastray pidió a los cuadros del partido que se aseguren de que la oposición sea eliminada en las siguientes elecciones locales, informó la agencia de noticias PTI.

«Hemos demostrado que la política de los partidos familiares ya no funcionará en este país. Es la política de desempeño la que hará avanzar a la nación», dijo Shah, dirigiéndose a los trabajadores del partido después de colocar la primera piedra del nuevo edificio de oficinas del BJP en Maharashtra cerca de la estación Churchgate en el sur de Mumbai.

«Modi ji es el mejor ejemplo de esto. Un niño nacido en la casa de un humilde vendedor de té llegó, gracias a su dedicación, sacrificio y trabajo duro, a convertirse en el Primer ministro de la India.»

(Con entradas PTI)





