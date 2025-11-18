Maharashtra encabeza las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros: datos de SIAM







Maharashtra surgió como el estado con el mayor número de vehículos comerciales y de pasajeros vendidos en el trimestre de septiembre este año fiscal, mientras que Uttar Pradesh encabezó las categorías de vehículos de dos y tres ruedas durante el período, según datos del organismo industrial SIAM.

En el segundo trimestre (2025-26), se vendieron 10,39 lakh de unidades de vehículos de pasajeros en el país, y la zona occidental lideró las ventas con 3,44 lakh de unidades, dijo la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM).

En el segmento de vehículos de pasajeros, Maharastra Fue testigo de ventas de 1.31.822 unidades con una participación del 12,7 por ciento, seguido de Uttar Pradesh con 1.00.481 unidades (9,7 por ciento) y Gujarat en tercer lugar con 87.901 unidades (8,5 por ciento).

Karnataka ocupó el cuarto lugar con 76.422 unidades (7,4 por ciento) y Kerala quinto con 69.609 unidades (6,7 por ciento), según los datos.

En la categoría de vehículos comerciales, se vendieron 2,40 lakh de unidades en toda la India durante el segundo cuarto del presente año fiscal, dijo SIAM, agregando que la zona occidental lideró las ventas con 92.000 unidades.

Maharashtra encabezó la lista con 37.091 unidades (15,5 por ciento de participación), seguido de Guyarat con 22.491 unidades (9,4 por ciento) en segundo lugar, y Uttar Pradesh en el tercer lugar con 19.009 unidades (7,9 por ciento), dijo SIAM.

Tamil Nadu ocupó el cuarto lugar, con 18.508 unidades (7,7 por ciento) y Karnataka quinto con 16.743 unidades (7 por ciento), dijo.

En lo que respecta a los vehículos de dos ruedas, en Q2FY2655,62 lakh de unidades vendidas en el país y la zona occidental lideraron las ventas con 19,33 lakh de unidades.

Uttar Pradesh encabezó la lista, con 6.92.869 unidades (12,5 por ciento de participación), seguido de Maharashtra con 6.29.131 unidades (11,3 por ciento) y Gujarat con 4.45.722 unidades (8 por ciento).

Tamil Nadu ocupó el cuarto lugar en la lista con 3.98.618 unidades (7,2 por ciento) de vehículos de dos ruedas vendidas, mientras que Rajasthan ocupó el quinto lugar con 3.60.966 unidades (6,5 por ciento).

En el segundo trimestre del año fiscal 26, las ventas de vehículos de tres ruedas en todo el país ascendieron a 2,29 lakh de unidades y la zona sur lideró la ventas con 77.000 unidades, dijo SIAM.

Uttar Pradesh volvió a encabezar la categoría de vehículos de tres ruedas con ventas de 28.246 unidades (12,3 por ciento de participación) en el trimestre de septiembre.

Telangana ocupó el segundo lugar con 26.626 unidades (11,6 por ciento) y Gujarat el tercero con 22.572 unidades (9,8 por ciento).

Maharashtra ocupó el cuarto lugar con 21.100 unidades de vehículos de tres ruedas vendidas (9,2 por ciento) y Karnataka el quinto con 18.048 unidades (7,9 por ciento), según datos de SIAM.

