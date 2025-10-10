Maharashtra: el organismo cívico Latur lanza una campaña de plantaciones para escuelas







En un importante impulso hacia la sostenibilidad ambiental, la Perezoso La Corporación Municipal ha lanzado una campaña de plantación de árboles a gran escala en la que participan estudiantes de escuelas, con el objetivo de plantar 1,2 lakh de árboles jóvenes en toda la ciudad.

Según la agencia de noticias PTI, en la campaña, que comenzó el jueves, participarán estudiantes de 350 escuelas, quienes plantarán y cuidarán los árboles jóvenes proporcionados gratuitamente por los Departamentos Forestal y Social.

La comisionada municipal Mansi Meena inauguró la iniciativa distribuyendo árboles jóvenes a estudiantes e instó a los maestros a asumir una responsabilidad activa para garantizar que los árboles jóvenes reciban el cuidado adecuado y sobrevivan.

Según funcionarios cívicos, la iniciativa tiene como objetivo hacer de Latur una ciudad más verde, limpia y ambientalmente responsable, al mismo tiempo que fomenta la conciencia ambiental y el sentido de responsabilidad entre los estudiantes.

La Línea 3 del Metro de Mumbai adopta los viajes sin contacto y el desarrollo sostenible

El recién inaugurado Línea 3 del metro de Bombay Marca un gran paso adelante en el transporte urbano sostenible, combinando tecnología de vanguardia con un fuerte enfoque en la responsabilidad ambiental y social.

Este corredor subterráneo, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la India, respalda la Tarjeta Nacional de Movilidad Común (NCMC), que permite viajar sin problemas y sin contacto en múltiples modos de transporte público. Sus estaciones sin barreras y con aire acondicionado están equipadas con puertas mosquiteras en la plataforma, lo que garantiza tanto la seguridad como la comodidad de los viajeros.

Metro-3, que conecta seis importantes centros comerciales y de empleo, Nariman Point, Fort, Lower Parel, BKC, SEEPZ y MIDC, ofrece acceso eficiente a más de 30 instituciones educativas, 13 hospitales y 30 instalaciones recreativas. Se espera que la línea reduzca la presión sobre el sobrecargado sistema ferroviario suburbano de Mumbai en un 15 por ciento, al tiempo que reduzca 6,65 lakh de viajes diarios en vehículos y ahorre aproximadamente 3,54 lakh de litros de combustible por día. Estas reducciones tendrán un impacto significativo en la contaminación atmosférica y acústica de la ciudad.

La Línea 3 del Metro de Mumbai no es sólo un proyecto de transporte; es un modelo de desarrollo sostenible. Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) ha emprendido una restauración de manglares a gran escala, ha plantado más de 23.000 árboles y ha rehabilitado a casi 2.700 familias desplazadas por el proyecto, ofreciéndoles apartamentos en propiedad y asistencia para el alquiler como parte de su plan de reasentamiento.

Con túneles avanzados, tecnología de trenes sin conductor e integración multimodal, Metro-3 está redefiniendo cómo Bombay se mueve, ofreciendo una forma más rápida, más ecológica e inteligente de desplazarse en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo.

(Con entradas PTI)





