Maharashtra: el líder del PCN de Beed, Yogesh Kshirsagar, se une al BJP

El líder del PCN, Yogesh Kshirsagar, se unió al BJP el domingo en una función en Chhatrapati Sambhajinagar en presencia del Ministro Principal de Maharashtra. Devendra Fadnavis y el ministro de Estado Pankaja Munde.
Kshirsagar, que encabezaba la unidad de asamblea Beed del PNC dirigida por Ajit Pawar, había dimitido un día antes y había presentado su carta al presidente de la unidad estatal, Sunil Tatkare. Las fuentes dijeron que se sentía marginado mientras el secretario general del estado y ex diputado Amarsinh Pandit estaba tomando decisiones políticas clave, informó la agencia de noticias PTI.
Kshirsagar había disputado las elecciones a la asamblea de 2024 de Beed con una candidatura del NCP, pero perdió por 5.300 votos.
Según el PTI, proviene de una familia política prominente: su padre, el Dr. Bharatbhushan Kshirsagar, anteriormente dirigió el Cama Consejo Municipal; su abuela, la fallecida Kesharbai Kshirsagar, fue diputada durante tres mandatos y también miembro del parlamento; y su tío, Jaidatt Kshirsagar, sirvió como MLA cuatro veces y ocupó puestos ministeriales durante casi 15 años.
Shiv Sena anuncia los líderes encargados de las próximas elecciones del consejo municipal y de nagar panchayat
Para las próximas elecciones al consejo municipal y a nagar panchayat, el Shiva Sena El jueves anunció la lista de responsables electorales. El anuncio fue hecho por el líder del partido y viceministro principal de Maharashtra, Eknath Shinde. El partido se ha declarado responsable de 31 distritos en todo el estado, confiando responsabilidades a los ministros y miembros del Parlamento de Shiv Sena.
«Según las directivas de Shinde, se ha llevado a cabo una planificación meticulosa para garantizar que ni el Shiv Sena ni la Mahayuti (gran alianza) sufran ningún revés en las elecciones del organismo local de Maharashtra», afirmó un comunicado de prensa emitido por el partido el jueves, añadiendo que a los altos líderes se les han asignado responsabilidades especiales para fortalecer la organización del partido en cada distrito.
A estos encargados se les ha encomendado la tarea de coordinar con los trabajadores locales, transmitir al público las políticas del partido, las iniciativas de desarrollo y los «planes pro-pueblo» del gobierno de Mahayuti. La lista anunciada hoy incluye ministros, parlamentarios y legisladores.
Lista de líderes encargados de las elecciones
Sindhudurg: MLA Nilesh Rane y Deepak Kesarkar
Ratnagiri: Ministro Uday Samant, ex diputado Sadanand Chavan, Ministro Yogesh Kadam, diputado Kiran Samant, ex diputado Rajan Salvi
Raigad: Ministro Bharat Gogawale, MLA Mahendra Thorve, MLA Mahendra Dalvi
Buldhana: Ministro de la Unión Prataprao Jadhav, MLA Sanjay Gaikwady los ex MLA Sanjay Raymulkar y Shashikant Khedekar
Yavatmal: Ministro Sanjay Rathod, ex diputados Dushyant Chaturvedi y Vishwas Nandekar
Washim: MLA Bhavanatai Gavli
Akola: ex diputados Gopikishan Bajoria, Narayanrao Gavhankar y Viplav Bajoria
Amravati: Abhijeet Adsul, líder adjunto Preeti Band, ex diputado Dnyaneshwar Dhane Patil, ex ministro Jagdish Gupta, ex diputado Shashikant Deshpande
Gadchiroli: Ministro Ashish Jaiswal, Ashish Desai
Chandrapur: ex MLA Manohar Chandrikapure y Sahasram Korote, Harshal Shinde, Mukesh Jivatode
Gondia: Ministro Ashish Jaiswal, MLA Narendra Bhondekar
Wardha: MLA Manisha Kayande, Raj Dixit
Nagpur: el ex ministro Dr. Deepak Sawant, Kripal Tumane, Kiran Pandav
Latur: MLA Tanaji Sawant y Hemant Patil
Dharsiv: Ministro Pratap Sarnaik, MLA Tanaji Sawant, ex MLA Dnyanraj Chougule
Nanded: MLA Balaji Kalyankar, Anand Bodarkar, Hemant Patil y Baburao Kadam
Hingoli: MLA Santosh Bangar
Beed: MLA Arjun Khotkar y Hikmat Udan
Parbhani: MLA Arjun Khotkar, líder adjunto Anandrao Jadhav
Jalna: MLA Arjun Khotkar
Chhatrapati Sambhajinagar: MLA Sanjana Jadhav, MLA Vilas Bhumre, MLA Ramesh Boranare, MLA Abdul Sattar
Kolhapur: ministro Prakash Abitkar, parlamentario Dhairyashil Mane, ex parlamentario Sanjay Mandlik
Solapur: Shahaji Bapu Patil, ex diputado Siddharam Mehetre, ex diputado Uttamprakash Khandare, ex diputado Jaywant Rao Jagtap
Sangli: diputado Dhairyashil Mane, diputado Suhas Babar
Satara: Ministro Shambhuraj Desai, MLA Mahesh Shinde
Pune: MP Shrirang Barne, MLA Vijay Shivtare, MLA Sharad Sonawane
Ahilyanagar: MLA Vitthal Lange Patil, ex diputado Sadashiv Lokhande, MLA Amol Khatal, ex MLA Bhausaheb Kamble
Dhule: MLA Manjula Gavit
Nandurbar: MLA Amshya Padvi, MLA Chandrakant Raghuwanshi, ex MLA Girish Choudhary
Jalgaon: Ministro Gulabrao Patil, MLA Kishor Appa Patil, MLA Chandrakant Sonawane, MLA Amol Patil, MLA Chandrakant Patil, ex MLA Girish Choudhary
Nashik: MLA Suhas Kande, MLA Kishor Darade, ex MLA Dhanraj Mhalse, ex diputado Hemant Godse, líder adjunto Vijay Karanjkar.