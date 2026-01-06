Maharashtra: el ex MNS MLA Nitin Bhosale se une a Shiv Sena







Con las encuestas cívicas de Maharashtra de 2026 a la vuelta de la esquina, Nashik El martes fue testigo de un acontecimiento político significativo cuando el ex MLA de Maharashtra Navnirman Sena (MNS), Nitin Bhosale, se unió oficialmente al Shiv Sena. Nitin Bhosale estuvo acompañado por un gran número de seguidores cuando se unió al Shiv Sena.

Bhosale fue incluido formalmente en el partido al tomar la bandera azafrán, lo que marcó un gran impulso para Shiv Sena. organizativo fuerza en el distrito de Nashik. La entrada del MLA Nitin Bhosale al Shiv Sena se considera políticamente importante de cara a las próximas elecciones de los órganos cívicos y locales de la región.

📍 Thane |#Nashik El ex diputado de Maharashtra Navnirman Sena en el distrito y vicepresidente regional de la facción del NCP Sharad Pawar, Nitin Bhosale, junto con sus numerosos trabajadores. #Shiv Sena Se unió públicamente al partido. En esta ocasión, junto a él, el secretario de la Asociación de Triatlón de Maharashtra, Rajendra… pic.twitter.com/0LjjcuD4Fl – Eknath Shinde (@mieknathshinde) 6 de enero de 2026

Otros líderes también se unieron a Shiv Sena.

Sin embargo, junto con Nitin Bhosale, varias otras figuras prominentes también se unieron a Shiv Sena. Estos incluyen a Rajendra. LimbalkarPrashant Thackeray, Yuvraj Bhosale, Sachin sonavanePrasada AmbekarAnup Bhosale y Prithvish Bhosale.

Durante la incorporación de Nitin Bhosale al Shiv Sena, otro líder de alto rango de Shiv Sena, Mangesh chivateTambién estuvo presente en la ocasión. Mangesh dio la bienvenida a los nuevos miembros del partido. Otros líderes de Shiv Sena expresaron su confianza en que la incorporación de líderes experimentados y trabajadores de base fortalecería aún más la presencia y el alcance de Shiv Sena en Nashik.

Los observadores políticos creen que el cambio de Bhosale podría influir en las cuestiones políticas locales y energizar los cuadros del partido a nivel distrital y estatal.Milind, líder de Shiv Sena liderado por Shinde Lágrimas campañas para mahayuti candidatos en el sur de Mumbai

Milind, líder de Shiv Sena liderado por Eknath Shinde Lágrimas el lunes expresó su confianza en dos mahayuti candidatos de la alianza que participarán en las próximas elecciones de BMC de 2026 en el sur de Mumbai.

Llevando a la plataforma de redes sociales X, Milind Lágrimas dijo que hizo campaña a favor de los dos candidatos «prometedores» y les deseó éxito en las próximas elecciones.

Lágrimas Dijo además que los candidatos se conectarían con los votantes y ayudarían a asegurar la victoria del mahayuti alianza.

suave Lágrimas hizo campaña para dos candidatos el lunes

Lágrimas hizo campaña por Ruchi Wadkarquien compite por el Distrito No. 224, y Rita Makwana, que compite por el Distrito No. 222, afirmando que ambos líderes tienen el potencial de ganarse la confianza de los ciudadanos en sus respectivos distritos.

La campaña en Mumbai por parte de altos líderes políticos se ha intensificado antes de las elecciones de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), y los principales partidos se centran en la extensión local y las bases. movilizaciónparticularmente en áreas importantes de Mumbai.

El mahayuti alianza, compuesta por el BJP, el Shiv Sena liderado por Eknath Shinde y el PNC facción liderada por ajit Pawar busca fortalecer su presencia en el organismo cívico de Mumbai a través de campañas coordinadas y candidatos locales fuertes.









