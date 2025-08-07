Maharashtra: El camión golpea a seis niños en Gadchiroli; Cuatro menores mataron, dos heridos







La policía dijo que cuatro niños menores fueron asesinados y otros dos sufrieron heridas después de que un camión los derribó en Maharashtra’s Distrito de Gadchiroli El jueves por la mañana, informó la agencia de noticias PTI.

El accidente tuvo lugar en la carretera Armori-Gadchiroli alrededor de las 5 de la mañana, dijeron.

Según la información preliminar, los seis menores, en el grupo de edad de 12 a 16 años, estaban sentados en una carretera en la aldea de Katli, ubicadas a 12 km de la sede del distrito, cuando un camión los golpeó, dijo un alto oficial de policía, informó PTI.

Cuatro de ellos murieron y otros dos sufrieron heridas, dijo.

El primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, dijo que estaba extremadamente dolorido por los desafortunados y trágico accidente.

«Extremadamente dolorido por el desafortunado y trágico accidente en la autopista Armori – Gadchiroli en el distrito de Gadchiroli, donde 4 jóvenes perdieron la vida. Expreso mis más profundas condolencias a las familias afligidas. Se mudó a Nagpur para recibir tratamiento médico adicional dentro de 1 hora.

Expreso mis más profundas condolencias a las afligidas familias. Estamos con ellos en este difícil momento de dolor y pérdida. 2 jóvenes han sido … – Devendra Fadnavis (@dev_fadnavis) 7 de agosto de 2025

Vehículo no identificado corta 2 mujeres en Maharashtra Parbhani

En otro incidente, dos mujeres en una caminata de la mañana fueron asesinadas cuando un vehículo no identificado las derribó en Maharashtra’s Distrito de perbhani El jueves, dijo la policía, informó PTI.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 5.30 de la mañana en la carretera de Gangakhed-Parbhani, dijo a PTI un funcionario de la estación de policía de Daithana.

El vehículo, que aún no se ha identificado, golpeó a las dos mujeres en una carretera ubicada a 1,5 km de distancia de Pueblo de Daithanadijo.

Las mujeres heridas, ambas provenientes de la aldea de Daithana, fueron llevadas a un hospital donde fueron declaradas muertas, dijo el funcionario.

El fallecido ha sido identificado como Pushpabai Kachve (69) y Anjanabai Shisode (55), dijo la policía, informó PTI.

(Con entradas de PTI)









