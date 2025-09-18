Maharashtra: Dos estudiantes mataron, dos heridos cuando el automóvil se estrella contra el camión en Pune







Dos estudiantes universitarios fueron asesinados y tantos otros resultaron heridos después de que su automóvil se metió en un camión de contenedores en el Carretera de Mumbai-Bengaluru En el distrito de Pune el jueves por la mañana, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El accidente tuvo lugar cerca de Eidgah Maidan, cerca de Dehu Road a lo largo de la carretera, alrededor de las 5.45 a.m., cuando los cuatro estudiantes regresaban de la estación de Lonavala Hill, informó PTI.

El automóvil golpeó un camión de contenedores por detrás, dijo un funcionario de la estación de policía de Dehu Road.

Los cuatro eran estudiantes de BBA de Symbiosis College y habían ido a Lonavala para una excursión. El accidente ocurrió mientras regresaban a Pune, dijo, informó PTI.

«Debido al impacto de la colisión, Divya Raj Singh Rathod (20) y Siddhant Anand Shekhar (20) murieron en el lugar, mientras que otras dos, Harsh Mishra (21) y Nihar Tamboli (20) sufrieron heridas menores. Las personas lesionadas han sido admiradas ante un hospital», dijo el oficial informó PTI.

La policía ha tomado el camionero, identificado como Manish Kumar Suraj Manipal (39), residente de Creado En Mumbai, bajo custodia, y una investigación adicional está en el incidente, agregó el funcionario, informó PTI.

20 pasajeros heridos después de que el autobús privado llegue a otro vehículo en la autopista Mumbai-Nashik

En otro incidente, hasta 20 pasajeros de un autobús privado sufrieron heridas después de golpear a otro vehículo cerca de Ghoti en el distrito de Nashik de Maharashtra el lunes por la noche, dijo la policía, informó PTI.

El accidente tuvo lugar en la carretera de Mumbai-Nashik cuando el autobús privado iba hacia Panvel Navi Mumbai Del Chalisgaon en el distrito de Jalgaon del norte de Maharashtra, dijo un funcionario, informó PTI.

El conductor perdió el control y el autobús se estrelló contra otro vehículo. Hasta 20 pasajeros del autobús privado resultaron heridos en el accidente y se apresuraron a un hospital local para recibir tratamiento, agregó.

El pasajero queda atrapado en tren en Akola; rescatado

Mientras tanto, un hombre de 50 años sufrió heridas después de que se resbaló mientras bajaba un tren y quedó atrapado debajo de él en Maharashtra. Distrito de AkolaLa policía ferroviaria dijo el martes, informó PTI.

El incidente ocurrió en la estación de tren Murtijapur alrededor de las 4.20 pm del lunes, dijo un funcionario.

Mushtaq Khan Moin Khan estaba disminuyendo del tren Pune-Amravati en la plataforma no. 2 Cuando perdió el equilibrio, se resbaló y quedó atrapado debajo del tren, dijo, informó PTI.

El funcionario dijo el Policía de ferrocarril Tuve que sacar al pasajero lesionado con la ayuda de un equipo de rescate local, y se usó un cortador de gas para quitar el pie de página del tren y sacarlo de manera segura, informó PTI.

Khan sufrió heridas graves en las piernas y fue llevado de urgencia a un hospital del gobierno local, donde está recibiendo tratamiento, agregó.

(Con entradas de PTI)





