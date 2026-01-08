Maharashtra: cuatro muertos y seis heridos en un accidente de tráfico en el distrito de Nashik







Cuatro personas, tres de ellas de Rajasthan, murieron y otras seis resultaron heridas en una colisión frontal entre dos coches en distrito de nashik de Maharashtra el miércoles por la tarde, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El accidente ocurrió en una carretera nacional en Dindori taluka del distrito, dijeron.

Según la policía, alrededor de las 3 de la tarde, un automóvil Ertiga que se dirigía hacia Peth desde Nashik chocó de frente con un SUV Scorpio que venía en dirección opuesta cerca de Chachadgaon. plaza de peajedejando cuatro personas muertas, informó PTI.

Los fallecidos fueron identificados como Chogalal Hiralal Gurjar (75), Kishanlal Hiralal Gurjar (45) y Poonam Gurjar (40), todos residentes de Devgarh en el distrito Rajsamand de Rajasthan. Viajaban en la camioneta. El conductor del automóvil Ertiga, Shahrukh Khan Farakat Khan (28), residente de Silvassa en Dadara y Nagar Haveli, también murió en el accidente, dijo la policía, informó PTI.

Según la policía, hasta seis personas resultaron heridas en el accidente y fueron ingresadas en el hospital del distrito de Nashik y en un hospital privado. Ambos vehículos sufrieron graves daños en el accidente.

Tres muertos cuando un vehículo de dos ruedas chocó contra un autobús del MSRTC en Buldhana

En otro incidente, tres personas murieron el lunes por la tarde después de que su vehículo de dos ruedas chocara con un autobús de la Corporación de Transporte por Carretera del Estado de Maharashtra (MSRTC) en Buldhana, dijo un oficial de policía, informó PTI.

El incidente tuvo lugar en la carretera Dhad-Sambhajinagar y los fallecidos son residentes de Dhalsawangi, añadió.

«El autobús MSRTC del depósito de Malkapur se acercaba a un puente en Kardi cuando la motocicleta, con tres personas a bordo, chocó de frente. Los tres murieron en el acto. Fue tal el impacto que el vehículo de dos ruedas quedó completamente destrozado y quedó atrapado debajo del autobús», dijo, informó PTI.

El conductor del autobús ha sido arrestado y se están llevando a cabo más investigaciones sobre el accidente, dijo el funcionario de la comisaría de Dhad.

Un motociclista muere en un accidente de tráfico en el distrito de Beed

Mientras tanto, un motociclista de 45 años murió en un accidente de tráfico en el distrito de Beed de Maharastra el lunes, dijo la policía, informó PTI.

El accidente tuvo lugar en la carretera Kada-Limbodi en Ashti tehsil y el fallecido fue identificado como Anil Mohan Khilare, un residente de la aldea de Sangvi Patan que era el único sostén de su familia, dijeron, informó PTI.

Según la policía, Khilare conducía su motocicleta desde la ciudad de Kada hacia su aldea por la tarde cuando sufrió un accidente.

Aún no estaba claro si el accidente se produjo por una colisión con un vehículo no identificado o porque el motociclista perdió el control de su vehículo de dos ruedas. Sin embargo, el impacto del accidente fue fatal y el motociclista murió en el acto, agregaron.

