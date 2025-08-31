Maharashtra: Criminal con largos registros asesinados después de asalto a los agentes







Dos agentes de policía de Maharashtra Satáves El distrito resultaron heridos el sábado por la noche cuando un notorioso criminal los atacó con un cuchillo durante un intento de arresto en Shikrapur, Pune (rural). Uno de los agentes abrió fuego en defensa propia, dejando al acusado herido. Más tarde fue declarado muerto en un hospital.

El fallecido, identificado como Lakhan Popat Bhosale de Vadgaon Pusawale, Satara, tenía una historia de delitos graves, que incluyen dacoity, robo, fraguado en cadena e intento de asesinato. Fue buscado en múltiples casos en los distritos de Satara, Sangli y Pune.

Sandeep Singh Gill, superintendent of police (Pune Rural), said, “Acting on a specific input, the Satara police located the accused along with Amol Daulappa Kere of Asgaon, Satara, near Maltan Phata, Shikrapur. At around 6.30 pm, while being chased to Bhujbal Nagar, Lakhan Bhosale attacked Constable Sujit Bhosale with a sharp weapon, injuring his chest y la mano.

SP Gill dijo: «El equipo forense ha inspeccionado la escena del crimen y ha recopilado la pistola de servicio para el análisis balístico. No estoy seguro de si el lavado de manos del agente Sujit Bhosale se recolectó para que coincida con los residuos de carbono con el arma incautada».

Gill dijo además: “A partir de ahora, el caso está siendo investigado en Shikrapur policía Estación, donde se ha registrado un caso de intento de asesinato en función de la queja del agente lesionado «.

DG Gaikwad, a cargo de la estación de policía de Shikrapur, dijo: «Ambos agentes heridos son estables y están fuera de peligro. Hasta que se reciba el informe post mortem, no puedo comentar sobre la cantidad de rondas disparadas y heridas sobre el fallecido. Está bajo investigación.

«El acusado Lakhan Bhosale, de 30 años, tenía un largo historial criminal, con 34 casos registrados en su contra en los últimos 15 años. Estuvo involucrado en robo a mano armada, extorsión y asalto grave. También había sido reservado bajo Mcoca En un caso de Pune Dacoity y fue liberado de la cárcel de Yerwada en abril de 2025 ”, dijo Satara SP Tushar Doshi.

La policía dijo que Bhosale regresó rápidamente al crimen después de su liberación, uniéndose a su cuñado, Amar Kere, de 25 años, y varios asociados.

Las cámaras de CCTV capturaron a Bhosale en múltiples incidentes. Un video viral de principios de agosto lo mostró arrebatando la cadena de una mujer, haciendo que cayera en un pozo de carretera, lo que ayudó a la policía a identificarlo a él y a sus asociados.

El cuerpo de Lakhan fue enviado al Hospital Sassoon, Pune, para la autopsia. El jefe forense, el Dr. Vijay Jadhav, dijo: «Actualmente estoy fuera del hospital. Si se trae al cuerpo, los médicos forenses de guardia llevarán a cabo la post mortem». Declinó hacer comentarios sobre heridas de bala, citando protocolos médicos legales.

SP Doshi agregó: «Esta fue una operación de alto riesgo. El acusado fue habitual y violento criminal. Nuestros oficiales actuaron valientemente y responsablemente ante el peligro grave «.

