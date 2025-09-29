Maharashtra CM Fadnis sugiere conspiración detrás de la violencia de Ahilyanagar







El primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, sugirió el lunes que una conspiración mayor podría estar detrás de la violencia reciente en AhilyanagarDonde 30 personas fueron detenidas después de una protesta que se intensificó sobre un diseño de Rangoli supuestamente objetable.

En declaraciones a los periodistas, CM Fadnavis condenó el incidente y expresó su preocupación por los esfuerzos por crear disturbios sociales.

Según la agencia de noticias ANI, dijo: «La forma en que se están presentando ciertas juntas, debemos examinar si existe una conspiración en juego. También debemos identificar quién está tratando de perturbar el entorno social».

«¿Es este un esfuerzo para polarizar a la sociedad, similar a lo que se intentó durante las elecciones de Lok Sabha? Todos tienen derecho a seguir su religión, pero provocar tensiones entre las personas de esta manera es inaceptable», agregó.

Según una declaración emitida por la policía de Ahilyanagar, 30 personas fueron detenidas después de que la protesta se volvió violenta. Las autoridades dijeron que tenían que usar un leve cargo de lathi para controlar la situación.

Según ANI, el incidente comenzó hoy alrededor de las 7 am. Durante Celebraciones de NavratriAlguien había hecho un rangoli con algunos elementos objetables contra una comunidad religiosa. Después de notar el contenido objetable del Rangoli, las personas de la comunidad llegaron a la estación de policía y presentaron su queja.

Después de eso, se registró un FIR, y una persona fue arrestada que había hecho ese Rangoli, pero el grupo aún no estaba convencido, y comenzaron una protesta en Kotla bajo la jurisdicción de la estación de policía de Tofkhana, dijo la policía de Ahilyanagar.

Según la policía, después de media hora, cuando la policía intentó convencerlos de que terminaran su protesta, comenzaron a arrojar piedras. En respuesta a eso, la policía tuvo que recurrir a un leve cargos de Lathi. La multitud estaba dispersa, y el área es pacífica ahora.

También se ha registrado un FIR, y se está realizando una investigación sobre el caso.

En otro incidente similar, la policía detuvo el lunes a un asociado cercano del clérigo e ittehad-e-Millat Council (IMC) Jefe Tauqeer Raza Khan en relación con la reciente violencia en Desnudo Durante una protesta en apoyo de la campaña ‘I Love Muhammad`, dijeron las autoridades.

Confirmando la detención de Nadeem, el Superintendente Senior de Policía, Anurag Arya, le dijo a PTI que el incidente no fue espontáneo, sino premeditado.

Según los altos funcionarios, las investigaciones revelaron que Nadeem supuestamente orquestó la protesta. Se puso en contacto con 55 personas a través de WhatsApp, que luego movilizó a una multitud de alrededor de 1.600 personas.

«Conspiraron para lanzar una agitación similar a las protestas anti-CAA y NRC, colocando a menores a la vanguardia de la manifestación», dijo un funcionario.

Nadeem y sus asociados supuestamente estaban activos en lugares clave, incluida la intersección de la escuela Khalil y el área de Shyamganj, donde incitaron a la multitud, agregó el funcionario.

Policía También afirmó que Nadeem inicialmente engañó a las autoridades sobre la manifestación convocada por Tauqeer Raza Khan después de las oraciones del viernes.

El jueves por la noche, supuestamente visitó la estación de policía con los asociados Nafees y Liaqat, asegurando a los oficiales que no se llevará a cabo ninguna manifestación el viernes, y que los partidarios de IMC recibirían instrucciones de ofrecer oraciones pacíficamente a las 5 am en mezquitas.

