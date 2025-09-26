Maharashtra CM Fadnavis se reúne con PM Modi, busca apoyo para los agricultores de la lluvia







El primer ministro de Maharashtra (CM) Devendra Fadnavis se reunió el viernes Primer Ministro Narendra Modi y buscó su ayuda para los agricultores que sufrieron pérdidas debido a las recientes fuertes lluvias en el estado, informó la agencia de noticias PTI.

Fadnavis entregó un memorando al primer ministro, informándolo sobre la situación de la inundación y el alcance del daño.

«He presentado un memorándum al Primer Ministro en mi nombre, y el de los dos Ministros Jefe Adjunto. Lo hemos informado sobre la situación de la inundación en MaharashtraEl alcance del daño y le pidió que ayudara al estado a través del mecanismo de NDRF en toda su extensión ”, dijo el CM Maharashtra a los periodistas.

«El primer ministro le pidió al gobierno estatal que enviara una propuesta a este respecto que se considerará constructivamente», agregó.

Durante la reunión, Fadnavis También presentó planes para el desarrollo de un corredor de defensa en Maharashtra, destacando su potencial para impulsar la economía y crear empleos, informó PTI.

Señaló que el primer ministro Modi está programado para visitar Maharashtra del 8 al 9 de octubre para la inauguración del Festival Internacional FinTech junto con el primer ministro británico Keir Starmer. Durante la visita, también se espera que el primer ministro Modi inaugura el Aeropuerto Internacional Navi Mumbai y los proyectos Metro-3. Fadnavis dijo que el gobierno estatal ha enviado una propuesta al Centro para nombrar el aeropuerto de Navi Mumbai después de DB Patil.

Fadnavis también pidió Vicepresidente CP Radhakrishnan En su residencia oficial en Nueva Delhi, informó PTI.

Al dirigirse a las consultas sobre la promesa del Partido Bharatiya Janata (BJP) de una exención de préstamos para los agricultores, Fadnavis dijo que se estableció un comité para examinar el asunto.

«Ciertamente cumpliremos con la garantía de la exención de préstamos otorgada por nosotros en el Manifiesto. Se ha establecido un comité a este respecto y decidirá sobre la exención de préstamos. No se puede hacer una exención de préstamos una y otra vez, por lo que el enfoque se centrará en cómo hacerlo más efectivo», dijo, y agregó que los préstamos tomados para la cosecha de Kharif deberán ser remitentes el próximo año.

«La preocupación inmediata de los agricultores es la ayuda en sus cuentas. Por lo tanto, será nuestra prioridad extender esta ayuda», dijo Fadnavis.

En el corredor de defensa propuesto, Fadnavis dijo que presentó tres regiones potenciales al primer ministro: Pune-Ahilyanagar-Chatrapati Sambhajinagar, Nashik-Dhule o Nagpur -wardha-Amravati. El estado ya ha visto inversiones por valor de Rs 60,000 millones de rupias en el sector de fabricación de defensa, y el corredor podría atraer inversiones de Rs 3-5 lakh millones de rupias.

Fadnavis también discutió los planes para hacer Gadchiroli Un centro productor de acero.

«En Gadchiroli, le hemos pedido al primer ministro que asigne minas a Gadchiroli Mining Corporation, para que podamos hacer el acero más barato de la India si lo desarrollamos adecuadamente», dijo.

Agregó: “Gadchiroli tiene el potencial de fabricar acero a costos inferiores que en Porcelana. También podemos aventurarnos en acero verde. El primer ministro ha tomado una visión constructiva del asunto. Tenemos que desarrollar gadchiroli como un centro de acero; Puede abordar las necesidades de acero de todo el país «.

