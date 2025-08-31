Maharashtra buscará una opinión legal sobre el geográfico de Hyderabad, Estado de Kunbi







El subcomité del gabinete en la cuota de Maratha buscará una visión legal sobre la implementación del Hyderabad Gazetteer en el estado de Kunbi a la comunidad, dijo el domingo el ministro de Maharashtra, Radhakrishna Vikhe Patil.

Vikhe Patil dirige el subcomité del gabinete sobre temas relacionados con la demanda de reserva de la comunidad Maratha y su condición social, educativa y económica.

Hablando con los periodistas después de que el subcomité se reuniera aquí, Vikhe Patil dijo que el abogado general Biren Saraf y el juez retirado de HC, Sandeep Shinde, le dijeron al panel que requerirían tiempo para estudiar si los gacioscos de Hyderabad y Satara pueden ser implementados por el activista Manoj Jarange.

«Me reuniré con el primer ministro Devendra Fadnavis y lo informaré de las deliberaciones que tenía el subcomité. Hay un Tribunal Supremo Observación sobre el reconocimiento de Marathas como Kunbis. No podemos anular las observaciones SC (que Marathas y Kunbis no son las mismas). Estamos abiertos a las discusiones como se debe encontrar una solución «, dijo.

Jarange ha estado organizando una huelga de hambre indefinida en Azad Maidan en el sur de Mumbai desde el viernes por su demanda de una cuota del 10 por ciento para Marathas bajo la otra categoría de clase atrasada (OBC).

Ha exigido que Marathas sea reconocido como Kunbis, una casta agraria incluida en la categoría OBC, que los hará elegibles para la reserva en empleos y educación del gobierno.

