Maharashtra: Adolescente asesinado a puñaladas en una calle muy transitada de Pune; tres menores detenidos







Un joven de 17 años fue asesinado a puñaladas en Pune el martes, tras lo cual tres adolescentes fueron detenidos, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El incidente, que fue consecuencia de una antigua enemistad, tuvo lugar cerca del jardín Maharana Pratap ubicado en Bajirao Road, en el corazón de la ciudad.

«Un adolescente, que iba en su moto con su amigo, fue asesinado a puñaladas con arma blanca. Tres imputados fueron identificados y detenidos. También hemos recuperado un arma que fue utilizada en el asesinato», dijo un funcionario de Comisaría de policía de Khadak dijo, informó PTI.

Todos los acusados ​​y los fallecidos eran residentes de la zona de Parvati. El motivo del asesinato es una antigua enemistad, dijo, informó PTI.

«Los tres acusados, el fallecido y su amigo eran menores de 18 años. Ninguno de ellos está relacionado con ninguna banda. Son sólo elementos deshonestos», añadió.

Narrador histórico involucrado en más de 100 casos de robo detenidos en Pune

En otro caso, el Policía de Navi Mumbai Han arrestado a un historiador de 47 años involucrado en más de 100 casos de robo en Pune, dijeron funcionarios el martes, informó PTI.

El acusado fue identificado como Sajjad Garibsha Irani, que se alojaba en un lujoso proyecto residencial Kingston Atlantis en el área de Kondhwa, dijo un funcionario, informó PTI.

«El equipo de la sección criminal de la policía de Navi Mumbai detuvo a los acusados ​​involucrados en más de 100 casos de robos y estafas haciéndose pasar por policías», dijo Ajaykumar Landge. Comisionado adjunto de Policía (Crimen), informó PTI.

Un residente de Kharghar, de 68 años, fue engañado por el acusado, que huyó con sus adornos de oro en julio.

Durante la investigación del caso, la policía analizó las imágenes de CCTV del área de Lonavala y Pimpri Chinchwad durante 25 días y se centró en la bicicleta utilizada en el crimen, dijo, informó PTI.

Después de obtener detalles del acusado, la policía llegó a su residencia en el área de Kondhwa el 10 de octubre, donde descubrieron que la esposa de Irani poseía 1.168 gramos de adornos de oro valorados en más de 1,25 millones de rupias, dijo, informó PTI.

Durante la investigacionIrani fue detenido por el equipo de la sección criminal el 28 de octubre y llevado a Navi Mumbai. Fue enviado bajo custodia policial hasta el 6 de noviembre, dijo.

(Con aportes de PTI)





