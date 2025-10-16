Maharashtra: 5,8 lakh de mefedrona incautada en Nashik; 3 retenidos







La policía arrestó a tres personas después de incautar la droga mefedrona (MD) valorada en Rs 5,82 lakh de su posesión en la ciudad de Malegaon. Maharastra Distrito de Nashik, dijeron funcionarios, informó la agencia de noticias PTI.

A partir de un aviso sobre el tráfico de drogas, un escuadrón especial de la policía llevó a cabo una redada en el área de Hirapur Maidan de Malegaon el martes y encontró a tres personas que poseían 194 gramos del contrabando con el motivo de venderlo, dijo un funcionario, informó PTI.

Habían obtenido la droga de un hombre que se encuentra prófugo, dijo el funcionario.

la policia arrestaron a los tres acusados, identificados como Ansari Istiaq Mukhtar Ahmed (25), Jalal Ahmed Mohammed Haneef Shiekh (32) y Mosin Khan Jainulabdin Pathan (37), y los registraron en virtud de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (NDPS), dijo el funcionario, informó PTI.

La policía añadió que se estaba buscando al cuarto acusado.

Dos detenidos con marihuana híbrida valorada en 83 rupias lakh en Thane

En otro caso, la policía arrestó a dos hombres después de confiscar marihuana híbrida de alta calidad valorada en 83 rupias lakh de su posesión en el distrito Thane de Maharashtra, dijeron funcionarios el jueves, informó PTI.

Un equipo policial los notó moviéndose sospechosamente en un scooter cerca del paso elevado de Mankoli en el Área de Bhiwandi el martes por la noche.

«Cuando nuestro equipo los detuvo y realizó una búsqueda, encontramos paquetes de marihuana híbrida, que pesaban 833 gramos, escondidos dentro del scooter», dijo un funcionario de la comisaría de Narpoli, informó PTI.

«El dúo había traído el contrabando para la venta en el mercado local. El valor total del material incautado se estima en 83,3 rupias lakh», dijo, informó PTI.

La policía detuvo inmediatamente a los dos hombres, identificados como Akash Gupta (24) y Harsh Bramhane (26), ambos residentes de Ulhasnagardetenido y confiscó los narcóticos y la motocicleta, dijo el funcionario, informó PTI.

Una investigación preliminar sugirió que los dos hombres formaban parte de una red de distribución a pequeña escala que operaba entre Ulhasnagar y Bhiwandi en el distrito, dijo la policía, informó PTI.

«Ahora estamos rastreando la fuente del contrabando e identificando a los compradores previstos», dijo el funcionario.

el acusado han sido registrados bajo las secciones pertinentes de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (NDPS), añadió.

(Con aportes de PTI)





