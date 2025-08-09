Maharashtra: 3 muertos, 3 críticos en el colapso del edificio de la sala de exposición de Gadchiroli







Se produjo un trágico incidente en la ciudad armori de Gadchiroli Distrito el viernes por la tarde cuando un edificio que alberga Lalani Motors, un concesionario de héroes, se derrumbó de repente. El accidente ha cobrado la vida de tres personas, mientras que otras tres sufrieron lesiones críticas y han sido llevados a un hospital cercano por atención médica urgente, informó la agencia de noticias ANI.

El fallecido ha sido identificado como Tehseen Sheikh (30, residente de Wadsa), Afsan Sheikh (32, residente de Wadsa) y Akash Burande (residente de Nilaj). Las tres víctimas murieron en el lugar debido al impacto del colapso, informó ANI.

Los heridos críticos han sido identificados como Saurabh Chaudhary (residente de Mendki, District Chandrapur), Vilas Mane (50, residente de Armori) y Deepak Meshram (23, residente de Armori). Equipos médicos de emergencia Los trasladó al hospital y su condición sigue siendo grave, informó ANI.

El superintendente de policía de Gadchiroli, Neelotpal, dijo: «La pérdida de tres vidas en este desafortunado incidente. Nuestros equipos respondieron de inmediato a la emergencia. Se ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar la causa del colapso del edificio», informó ANI.

Las autoridades locales, junto con los equipos de policía y rescate, llegaron inmediatamente al sitio para llevar a cabo operaciones de ayuda y despejar los escombros. Se ha registrado un caso, y se consulta a expertos técnicos para investigar las razones estructurales detrás del colapso repentino, informó ANI.

Anteriormente, un accidente de tráfico en la carretera Armori-Gadchiroli en Maharashtra’s El distrito de Gadchiroli se cobró la vida de cuatro niños los jueves por la mañana.

Las víctimas, de entre 14 y 16 años, salieron a caminar por la mañana cerca de la aldea de Katli cuando un camión sin identificar a toda velocidad los atropelló, lo que resultó en una tragedia horrible que ha dejado a toda la región de luto.

La decisión ha sido identificada como Tinku Namdev Bhoyar (14), Tanmay Balaji Mankar (16), Dushan Duryodhan Meshram (14) y Tushar Rajendra Marbate (14). Otros dos, Kshitij Meshram (16) y Aditya Kohpare (16), sufrieron lesiones críticas en el accidente, informaron Ani.

Según los informes, los seis niños estaban parados cerca de un puente en el carretera Cuando el camión no identificado, que llega a alta velocidad desde Gadchiroli hacia Armori, los golpeó con toda su fuerza. Dos de los niños murieron en el acto, mientras que otros dos sucumbieron a las heridas durante el tratamiento en el hospital. Los heridos fueron inicialmente llevados al Hospital General del Distrito de Gadchiroli.

(Con entradas de ANI)





