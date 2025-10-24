Maharashtra: 11 detenidos por orinar y golpear a un hombre de 22 años







En un escenario impactante, un grupo de 11 personas supuestamente secuestraron y golpearon brutalmente a un hombre de 22 años. Después de agredir al joven de 22 años, el grupo de hombres también orinó sobre él y abusó de él por su casta en Maharashtra. Ahilya Nagar distrito, dijeron funcionarios el viernes.

Según informa la agencia de noticias PTI, se ha abierto un proceso contra los presuntos agresores en relación con el incidente de la tarde del 19 de octubre. Hasta el momento, tres de los 11 acusados ​​han sido detenidos, incluido el principal sospechoso, según informaron los agentes de policía.

El impactante incidente tuvo lugar en la aldea de Sonai en Newasa tehsilcuando la víctima y su amigo se encontraban cerca de un hospital.

El principal acusado, Sambhaji Lande, que tenía una rivalidad pasada con la víctima, llegó al lugar con su grupo y comenzó a lanzar patadas y puñetazos a la víctima. Luego, la víctima de 22 años fue agredida con palos.

Según el FIR registrado contra el acusado, «Lande y sus cómplices también golpearon al amigo de la víctima cuando intentó intervenir. Luego metieron a la víctima en un Scorpio negro y lo condujeron a un lugar no identificado, donde lo golpearon nuevamente», dijeron los funcionarios, informó PTI.

Sin embargo, para empeorar aún más las cosas, el acusado también supuestamente orinó sobre la víctima y le lanzó comentarios de casta.

La policía, al informar sobre el incidente, dijo que después de agredir a la víctima durante casi una hora, el acusado lo arrojó fuera del vehículo cerca de un terreno universitario y se dio a la fuga.

Después de enterarse del incidente, los padres de la víctima lo llevaron rápidamente a un hospital local, donde los médicos lo derivaron al Hospital Civil de la sede del distrito.

Los funcionarios de policía dijeron además que “los acusados ​​han sido fichados bajo Bharatiya Nyaya Sanhita secciones relativas a causar voluntariamente daños, lesiones por armas peligrosas y secuestro y bajo la Ley de Castas y Tribus Reconocidas (Prevención de Atrocidades)”, citado por la agencia de noticias PTI.

En Sonai, en el distrito de Ahmednagar, Sanjay Vairagar, un joven de la comunidad de Matang, fue detenido en la aldea por quince o veinte gundani del RSS y golpeado en un lugar desconocido. Le rompieron las piernas y los pies utilizando una motocicleta en los pies y las manos con extrema brutalidad. Fue brutalmente golpeado y perdió el ojo y… pic.twitter.com/Tr2CYqsnq6 – Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) 23 de octubre de 2025

Si bien tres acusados ​​han sido detenidos, se está buscando a otros, según los agentes de policía que investigan el caso.

Mientras tanto, el jefe de Vanchit Bahujan Aghadi, Prakash Ambedkar, exigió que se tomaran medidas contra los acusados ​​en virtud de la estricta Ley de Control del Crimen Organizado de Maharashtra (MCOCA).

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, el líder dalit dijo: “Nuestra demanda es que se tomen medidas contra los acusados ​​en virtud de MCOCA. Pronto conoceré a la familia de la víctima”.

