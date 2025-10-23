Mahagathbandhan anuncia a Tejashwi Yadav como candidato a CM, Mukesh Sahani como Dy CM







El bloque opositor INDIA declaró el jueves al líder del RJD y ex viceministro principal, Tejashwi Yadav, como su principal candidato ministerial para la Elecciones Bihar 2025Está previsto que se celebre en dos fases los días 6 y 11 de noviembre, informó la agencia de noticias ANI.

El líder del Congreso, Ashok Gehlot, en una conferencia de prensa a la que asistieron todos los socios de la coalición, dijo que la decisión fue respaldada por el líder de facto del Congreso, Rahul Gandhi, y el presidente nacional, Mallikarjun Kharge. «Tejashwi Yadav es joven, tiene un largo futuro y el público lo apoyará», dijo Gehlot.

Gehlot, nombrado observador electoral principal por la AICC, dijo que el electorado de Bihar busca cambios en medio de desafíos como el desempleo y supuestas amenazas a la democracia bajo el gobierno de la NDA. «La situación es grave. La polarización es rampante y la disidencia está siendo reprimida», añadió, informó la ANI.

A la conferencia de prensa asistieron destacados líderes de Mahagathbandhan, incluido el secretario general de Liberación del PCI (ML), Dipankar Bhattacharya, el jefe del Congreso de Bihar, Rajesh Ram, Congreso de Bihar el encargado Krishna Allavaru, el diputado de RJD Manoj Kumar Jha y el coordinador VIP Mukesh Sahani. Sahani, cuyo Partido Vikassheel Insaan (VIP) es parte de Mahagathbandhan, fue nombrado candidato a CM Adjunto.

«He esperado este momento durante tres años y medio. Unidos con Mahagathbandhan, formaremos nuestro gobierno en Bihar y derrocaremos al BJP», dijo Sahani, informó ANI.

Bhattacharya añadió: «Estas elecciones son para los jóvenes, los agricultores, las mujeres y los pobres. Bihar está lista y Mahagathbandhan luchará unidamente para ganar».

La principal contienda en las elecciones de Bihar de 2025 será entre el Alianza Democrática Nacional (NDA), que comprende BJP, JD(U), LJP (Ram Vilas), HAM (Sec) y Rashtriya Lok Morcha, y el Mahagathbandhan, liderado por RJD y que incluye al Congreso, CPI(ML), CPI, CPM y VIP. Jan Suraaj, de Prashant Kishor, también ha reclamado los 243 escaños de la asamblea.

Los resultados de las elecciones se anunciarán el 14 de noviembre.

El Mahagathbandhan, liderado por el Rashtriya Janata Dal (RJD), comprende el Partido del Congreso, el Partido Comunista de la India (marxista-leninista) (CPI-ML) dirigido por Dipankar Bhattacharya, el Partido Comunista de la India (CPI), el Partido Comunista de la India (marxista) (CPM) y el Partido Vikasheel Insaan de Mukesh Sahani. (VIP).

La alianza NDA incluye la Partido Bharatiya Janata (BJP), Janata Dal (Estados Unidos) [JD(U)]Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) (LJP-RV), Hindustani Awam Morcha (Secular) y Rashtriya Lok Morcha (RLM).

(Con aportes de la ANI)





