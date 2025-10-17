¡MAHAFEST 2025 sacude con éxito GBK! Animado por Yura Yunita, Afgan to The Adams

Jacarta – El evento anual para estudiantes de SMAN 6 Yakarta, MAHAFEST 2025, logró un gran éxito con una espectacular ceremonia de clausura. Con el tema folclórico «La aventura de los cuentos populares de Nusantara», este evento sacudió con éxito el estadio acuático Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

El entusiasmo público se disparó; Más de 3.000 visitantes llenaron el lugar para disfrutar del concepto del evento, que era fresco, animado y lleno de significado cultural. MAHAFEST 2025, que es una combinación de competiciones deportivas (MAHAFEST CUP) y espectáculos artísticos (PENSI), ahora está fortaleciendo su identidad como foro de colaboración y creatividad para la generación más joven. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El organizador principal de MAHAFEST 2025, Kahleil Muhammad Didjaya, explicó que el tema de este año era una continuación de la narrativa de eventos anteriores.

«Para las actividades del año pasado nos centramos en el tema ‘Reviviendo la cultura perdida’ con el significado de encontrar una cultura que está empezando a desaparecer y desvanecerse con los tiempos, mientras que este año continuaremos la serie de historias con el tema ‘Aventura de los cuentos populares de Nusantara’ con la esencia del regreso de los cuentos populares indonesios que se desarrollarán y se convertirán en el foco principal de las actividades del Mahafest de este año», dijo Kahleil en su declaración, citado VIVA.

MAHAFEST, o Festival Mahakam, fue iniciado íntegramente por los estudiantes de SMA Negeri 6 Yakarta. Recibieron pleno apoyo y orientación de varias partes, incluido el director, el consejo de docentes, los padres, la asociación de exalumnos SMAN 6 (Sixerhood), así como un fuerte apoyo de actores empresariales como patrocinadores.

El director de SMAN 6 Yakarta, Mulyanto, S.Pd., destacó que esta actividad mostró una sinergia extraordinaria.

«Por supuesto, esto es el resultado de una extraordinaria colaboración y sinergia entre la escuela, los estudiantes, los padres, los exalumnos y también los actores empresariales detrás de nuestras actividades. Por supuesto, los niños quieren aprender a realizarse, que en las actividades escolares no es solo en el aula, sino que también debe haber una actividad que les permita aprender a experimentar la vida real en su mundo más adelante», explicó Mulyanto.

Esta actividad demuestra que la generación más joven es capaz de ser un motor de innovación, creatividad y preservación de la cultura. MAHAFEST 2025 incluso recibió el apoyo del Ministerio de Juventud y Deportes (KEMENPORA) y del Departamento de Cultura de la ciudad del sur de Yakarta.