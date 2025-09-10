‘Mahabharata’ recibe un tratamiento animado de Netflix India con ‘Kurukshetra’

Netflix India se está aventurando en una mitología animada con «Kurukshetra«, Una nueva serie dibujando de la antigua epopeya india The»Mahabharata. «

La serie se centrará en la batalla climática de 18 días, examinando el conflicto a través de los puntos de vista de 18 guerreros centrales mientras lidian con dilemas morales y conflictos personales en una guerra fratricida. Netflix planea lanzar el programa en dos entregas de nueve episodios cada uno.

El proyecto marca una inversión significativa por parte del streamer en las tradiciones de la narración india. Anu Sikka sirve como creador y conceptualizador, con la serie producida bajo el banner de punto de inflexión de Sikka junto a Alok Jain y Ajit Andhare. Ujaan Ganguly maneja las tareas de escritura y dirección.

La producción ha reclutado poeta y letrista ganador Gulzar Para elaborar letras de la serie, llevando su reconocida voz literaria a la adaptación animada.

«Kurukshetra es el primer anime mitológico de Netflix India y una versión verdaderamente novedosa del ‘Mahabharata'», dijo Tanya Bami, jefe de la serie, Netflix India. «Reúne todo lo que buscamos en una gran narración. El ‘Mahabharata’ siempre ha sido más que una épica; es un espejo para nuestras elecciones y dilemas, tan relevante hoy como lo fue hace centenar.

El creador Sikka agregó: “La batalla de Kurukshetra es inolvidable y atemporal: es una colisión de deber, destino y opciones morales. A través de esta serie animada, exploramos los 18 días de Kurukshetra con su perspectiva distinta combinando la sabiduría eternamente temporal con el poder de los indios de los indios. audiencias en un nuevo formato visualmente impresionante «.

«Kurukshetra» se lanza el 10 de octubre en Netflix.