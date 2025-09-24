Magnum para usar IA para nuevas recetas, control de costos y enfoque de salud







La compañía de helados Magnum de Unilever lo usará inteligencia artificial (Ai) para reformular productos y crear otros nuevos. Magnum planea utilizar la IA de Notco Chilean para mantener las pestañas en las calorías, desarrollar nuevos productos basados ​​en plantas y gestionar los costos de los productos básicos.

Magnum, que también incluye las marcas de helados de Ben & Jerry y Cornetto, es una de varias compañías de bienes de consumo que trabajan con Notco para revisar sus productos. El CEO de NETCO, Matias Muchnick, dijo que los principales fabricantes de alimentos han utilizado la IA de la compañía para responder rápidamente a las tendencias cambiantes del consumidor y aumentar los costos de ingredientes crudos. La IA se está utilizando para encontrar reemplazos para los tintes sintéticos, reduciendo el azúcar y encontrar el siguiente sabor viral.

