Magnolia compra la sátira de John Early ‘Maddie’s Secret’

Fotos de Magnolias ha adquirido los derechos estadounidenses de “Maddie’s Secret”. La película es una Juan temprano producción en todos los sentidos. Fue escrito, producido y dirigido por el comediante, quien también aparece como el personaje principal, Maddie, una creadora de contenido gastronómico que lidia con un pasado turbulento.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 como noche de apertura de la Sección Discovery. Es uno de varios títulos de ventas en esta temporada de festivales de otoño que encuentra un hogar: un grupo que incluye “Obsession”, una película de terror que se vendió a Focus por 15 millones de dólares, y “The Testament of Ann Lee”, que fue comprada por Searchlight. Magnolia Pictures planea estrenar “Maddie’s Secret” en los cines en 2026.

Eric Rahill coprotagoniza el papel del adorado marido de Maddie, mientras que Kate Berlant interpreta a su mejor amiga. La película es una mezcla de sátira y melodrama, que es en parte un homenaje al género de especiales de televisión de “película de la semana” que eran tan populares antes del auge del streaming. Claudia O’Doherty, Conner O’Malley, Vanessa Bayer, Leah Hennessey, Emily Allan, Ruby McCollister, Pat Regan, Dominique Witten, Chris Bauer y Kristen Johnston completan el elenco.

«No puedo imaginar un hogar más elegante o digno para ‘Maddie’s Secret’ que Magnolia Pictures», dijo Early en un comunicado. “Me echaré a llorar cuando vea la tarjeta de título por primera vez”.

“Como súper fanáticos de John Early, nos quedamos boquiabiertos viendo su tejido totalmente único de homenaje sagrado y parodia profana”, dijeron los codirectores ejecutivos de Magnolia Pictures, Eamonn Bowles y Dori Begley, en una declaración conjunta. «No podemos esperar a que el público experimente esta obra escandalosa y cinematográficamente magistral».

Junto con Early, la película fue producida por Harris Mayersohn para Dogma 3000 y Luca Intili. Fue producido por Chris Quintos Cathcart y Tyler Boehm para Unapologetic Projects, Hannah Dweck y Theodore Schaefer para Dweck Productions, Sarah Herrman para Whetstone Pictures, Deb Tam para Radish, Matthew Rosenthal y Marissa Heringer.

El acuerdo fue negociado por el vicepresidente senior de adquisiciones de Magnolia, John Von Thaden, con UTA Independent Film Group en nombre de los realizadores.