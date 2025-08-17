Magnitud 6.0 Terremoto conmocionado a POSO, 29 heridos 2 personas críticas

Oficina de correosVIVA – Terremoto La Tierra con una magnitud de 6.0 sacudió el área de POSO Regency, provincia central de Sulawesi, el domingo 17 de agosto de 2025, a las 05.38 Wib. El epicentro estaba en tierra en coordenadas de 1.30 LS y 120.62 Bt con una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro del terremoto se registró a 18 km al noroeste de POSO, a 82 km al noreste de Sigi, a 89 km al noroeste de North Morowali, a 93 km al sureste de la ciudad de Palu y a 1.625 km al noreste de Yakarta. Este terremoto ciertamente no tiene potencial de tsunami.

La mayoría de los residentes en los subdistritos POSO PESESITS SELIENTOS como Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura y Lape Aldeas sintieron el impacto de los choques. En POSO Regency, el terremoto se sintió fuerte durante aproximadamente 15 segundos. La mayoría de las personas se dispersaron de la casa para encontrar un lugar seguro.

Jefe de la Agencia de Gestión de Datos, Información y Comunicación para Desastres de Gestión de Desastres (BNPB), Abdul Muhari dijo que POSO Regency BPBD inmediatamente monitoreado y coordinado con el gobierno del subdistrito y las aldeas locales para recopilar datos poco después del terremoto.

«Se encontraron informes temporales que hasta 29 personas sufrieron heridas, con detalles de 13 personas referidas al Hospital Regional POSO, de los cuales 2 personas estaban en estado crítico y otras 6 recibieron tratamiento en el Centro de Salud Tokorondo», dijo Abdul Muhari en su declaración en Jakarta el domingo.

«Además, se informó que 1 Unidad de Centro de Adoración, a saber, la Iglesia Elim en la aldea de Masani, fue dañada. La recopilación de datos sobre el número de refugiados aún se está llevando a cabo», continuó «, continuó

Mientras tanto, en la regencia de Sigi, se sintieron choques durante unos 7 segundos. La comunidad también había salido de la casa, y el BPBD local tomó medidas para monitorear y coordinar con las autoridades locales. Hasta que se reveló este comunicado de prensa, no hubo informes de muertes o daños en el edificio en la regencia de Sigi.

En unas pocas horas después del terremoto, los esfuerzos de manejo de emergencia fueron realizados continuamente por POSO Regency BPBD, incluidas las evaluaciones de campo y la coordinación con las autoridades locales. Las necesidades urgentes temporales son tiendas y medicamentos para apoyar el manejo de los residentes afectados.

Abdul Muhari agregó que el jefe del teniente general de BNPB, el Dr. Suharyanto, ha instruido a las filas para que tomen medidas rápidas de inmediato. A través del diputado de gestión de emergencias, el jefe de BNPB ordenó fortalecer la coordinación con elementos en las regiones.

El jefe de BNPB también ordenó a todos los equipos que se dirigieran inmediatamente a la escena para brindar asistencia, monitoreo y todo lo que se convirtió en una prioridad para el tratamiento de emergencia.

«El análisis es correcto allí. Inmediatamente entramos allí», ordenó el jefe de BNPB.

BNPB continúa coordinando con el BPBD local y las partes relacionadas en los niveles subdistrito y de la aldea para recopilar datos, monitoreo y manejo después del terremoto. Se aconseja a la comunidad que mantenga la calma y sepa el potencial de las réplicas.

Como un paso de preparación, se aconseja a la comunidad que encuentre inmediatamente un lugar seguro y evite edificios agrietados o potencialmente colapsados, asegurando rutas de evacuación en el hogar, las escuelas y los lugares de trabajo sin obstáculos, así como la preparación de bolsas de alerta de desastres que contienen necesidades básicas, medicamentos, documentos importantes que incluyen hinchazos.

Además, también se alienta a los residentes a matar electricidad, gas y agua si es necesario para evitar el riesgo de incendio o fugas.

Como refuerzo de un sistema de alerta temprana, la comunidad también puede hacer una alarma de emergencia a partir de herramientas domésticas como sartenes o latas usadas organizadas o apiladas. Si hay un shock por actividad terremotoLuego, la herramienta caerá y hará un sonido como un signo de peligro.

«Se espera que la comunidad solo siga el desarrollo de información oficial de BNPB, BMKG y BPBD a través de un canal de confianza, y no se provoca con información que no se ha verificado»,