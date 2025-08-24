Magnitud 4.3 Temo de terremoto Southern Kuta Bali

Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) se produce el informe terremoto La tierra tectónica con una magnitud de 4.3 el lunes 24 de agosto de 2025, con 14.31 Wib.

Leer también: El terremoto de 7.5 m sacudió el estrecho de Drake, Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami



El epicentro del terremoto estaba en el medio del mar en las coordenadas 9.46 Latitud sur y 115.16 longitud este, o a unos 74 kilómetros al suroeste Kuta Sur, Bali. La profundidad del terremoto se registró a 20 kilómetros.

Según el informe BMKG, las vibraciones de terremotos se sintieron con una escala modificada de intensidad mercalli (MMI) II -III en las regiones del sur de Kuta, Kuta y Kuta del Norte. En esa escala, el choque se sintió real en la casa, como si hubiera un camión que pasó, pero no causó daños.

Leer también: El terremoto de Bekasi se sintió hasta que Yakarta, Pramono se aseguró de que no hubiera víctimas y daños.



Hasta ahora no ha habido informes relacionados con el impacto de daños o víctimas debido al terremoto. BMKG también enfatizó que el terremoto no tenía potencial para causar un tsunami.

BMKG instó al público a mantener la calma, no afectada por los problemas que no se pueden contabilizar y seguir la información oficial a través del canal oficial de BMKG.

Leer también: Un Musala en Bekasi Regency se derrumbó debido al terremoto

