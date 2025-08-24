Magnitud 4.3 Temo de terremoto Southern Kuta Bali

Domingo 24 de agosto de 2025 – 16:19 Wib
Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) se produce el informe terremoto La tierra tectónica con una magnitud de 4.3 el lunes 24 de agosto de 2025, con 14.31 Wib.
El epicentro del terremoto estaba en el medio del mar en las coordenadas 9.46 Latitud sur y 115.16 longitud este, o a unos 74 kilómetros al suroeste Kuta Sur, Bali. La profundidad del terremoto se registró a 20 kilómetros.
Según el informe BMKG, las vibraciones de terremotos se sintieron con una escala modificada de intensidad mercalli (MMI) II -III en las regiones del sur de Kuta, Kuta y Kuta del Norte. En esa escala, el choque se sintió real en la casa, como si hubiera un camión que pasó, pero no causó daños.
Hasta ahora no ha habido informes relacionados con el impacto de daños o víctimas debido al terremoto. BMKG también enfatizó que el terremoto no tenía potencial para causar un tsunami.
BMKG instó al público a mantener la calma, no afectada por los problemas que no se pueden contabilizar y seguir la información oficial a través del canal oficial de BMKG.
