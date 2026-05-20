El martes por la noche, el Knicks de Nueva York jugó el Caballeros de Cleveland para el Juego 1 de las finales de la Conferencia Este (en el Madison Square Garden).

Los Knicks ganaron por 115-104 (en tiempo extra).

Jalen Brunson Terminó con 38 puntos, cinco rebotes, seis asistencias y tres robos mientras lanzaba 15/29 desde el campo y 1/6 desde el rango de tres puntos en 46 minutos.

Magic Johnson hace una audaz declaración sobre Jalen Brunson

Después del partido, leyenda de la NBA. Magia Johnson hizo una publicación sobre Brunson.

Él escribió: “La actuación de Jalen Brunson esta noche demostró, una vez más, que tiene el talento para llevar a los Knicks a un NBA ¡Campeonato!»

Los Knicks perdían por 22 puntos y ganaron el último cuarto (y la prórroga) por 25.

Johnson añadió: «¡¡Los Knicks estaban abajo por 22 puntos contra los Cavaliers cuando Jalen Brunson decidió tomar el control y poner a los Knicks en su espalda!! Anotó 17 de sus 38 puntos en el cuarto cuarto para llevar a los Knicks a una victoria 115-104 en tiempo extra. No hay manera de que los Cavaliers debieran haber perdido este juego. Va a ser difícil recuperarse de esta derrota y ganar la Serie».

¡¡Los Knicks estaban abajo 22 puntos contra los Cavaliers cuando Jalen Brunson decidió tomar el control y ponerse a los Knicks sobre su espalda!! Anotó 17 de sus 38 puntos en el cuarto cuarto para llevar a los Knicks a una victoria 115-104 en tiempo extra. No hay manera de que los Cavaliers debieran haber perdido este juego.

Antecedentes de Brunson