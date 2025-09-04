Magic, el hombre de la reunión, las nuevas cartas reveladas

Wizards of the Coast está lanzando Magia: la reuniónEl nuevo set centrado Maravilla‘s Araña A finales de este mes, y Variedad Tiene un primer vistazo exclusivo a dos de las tarjetas de la nueva colección de vida web.

Según los Wizards de la costa propiedad de Hasbro, este lanzamiento completo «marca el comienzo de un nuevo capítulo» en la asociación de larga data de Magic con Marvel, que se amplificó el año pasado con la caída de una muy Colección popular de tarjetas secretas de la guarida -Ofertas de tiempo limitado único que se distinguen del ciclo principal de las cartas mágicas que se lanzan regularmente.

Al publicar el 26 de septiembre, el set Spidey «invita a los jugadores a una red de encuentros emocionantes, con cartas con Spider-Man, Miles Morales y Gwen Stacy, junto con villanos que incluyen Venom, Green Goblin, Doctor Octopus y más» y «aporta la emoción de la acción de alto nivel y los heroicos a los tratamientos de cartas dinámicas a través de la obra de arte original y el juego de la creación de los reflexiones que reflexionan spiders. de responsabilidad «.

El set incluye imágenes icónicas de cómics de Spider-Man hechas por artistas como Jack Kirby, Todd McFarlane, John Romita Sr., Mike Zeck y Bob McLeod. Las características especiales adicionales del set incluyen tarjetas de escena de exhibición, «que se combinan para formar una escena impresionante que parece que salió directamente de un cómic», así como la introducción de las piedras infinitas de MCU al mundo de la magia con tres versiones de la tarjeta Soul Stone.

Ver a continuación para VariedadEl primer vistazo exclusivo de dos nuevas magias: las cartas de reunión que forman parte de la próxima colección Spider-Man: «Spider-Man No More» y «Wall Crawl».

La colaboración de Magic con Marvel es uno de los múltiples asociaciones que los magos de la costa han hecho en los últimos años, ya que construye su línea de cartas «universos más allá», que se centran en la IP desde fuera del universo Magic. Las recientes ofertas de licencias de alto perfil incluyen magos que se unen con el desarrollador de videojuegos Square Enix para un colección completa de tarjetas Basado en la franquicia de 16 juegos «Final Fantasy», y una colaboración con Sega para un Sonic the Hedgehog-temited Secret Lair Drop.

MAGOS DE LA COSTA/MARVEL

Spider-Man no más

Harking de regreso al Historia clásica que introdujo el mundo en Kingpin, esta nueva tarjeta presenta arte de Aniekan Udofia que recuerda extremadamente panel en el que Spider-Man abandona su disfraz. Junto con el ya malcriado Camino al exilioLos jugadores ahora pueden revivir este arco dentro de la magia: la reunión.

MAGOS DE LA COSTA/MARVEL

Rastreo de pared

Un poco de recorrido clásico de Spider-Man mezclado con un sabor mágico clásico, Wall Crawl muestra que NINGUNA MALA es un partido para el Slinger de Web de Nueva York. Los jugadores más jóvenes pueden no darse cuenta, pero antes de que el juego introduzca el defensor de palabras clave, el tipo de criatura ‘muro’ tenía la regla adicional que no podían atacar.