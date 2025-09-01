‘Magellan’ de Lav Díaz llamada Filipinas ‘Entrada de Oscar

Díaz lavado‘s «Magallanes«Ha sido seleccionado como la presentación de Filipinas para la mejor categoría internacional de películas en el 98º Premios de la AcademiaLa Academia de Cine de Filipinas ha revelado.

El drama histórico, que narra los últimos meses de la vida del navegante portugués Ferdinand Magellan antes de su muerte en la isla de Mactan, venció a otros seis contendientes locales para el puesto. El Comité de Selección, compuesto por expertos en la industria del cine filipino, evaluó las presentaciones basadas en la excelencia estética y técnica, la encarnación de los valores y la cultura filipinos, el atractivo internacional y las capacidades de campaña del productor.

Protagonista Gael García Bernal Junto con los artistas filipinos Arjay Babon, Ronnie Lazaro, Bong Cabrera y Hazel Orencio, «Magellan» presenta lo que Díaz llama una «perspectiva intransigente de la historia». En lugar de retratar al explorador titular como una figura heroica, la película lo representa como un hombre «enfrentando su propio olvido», desafiando las narraciones coloniales románticas.

La producción, filmada en Filipinas, Portugal y España, se inclinó en el Festival de Cine de Cannes. Producido por Paul Soriano y Mark Victor con la productora de línea Bianca Trinidad, la película ha reunido a socios de distribución, incluidas LuxBox Films para ventas mundiales y el distribuidor norteamericano Janus Films.

La selección se reveló en la inauguración de las celebraciones del mes de la industria del cine filipino en el cine de la alfombra roja en Shangrila Plaza, Mandaluyong City, que marcó el comienzo de la temporada de campaña de los Oscar del país.

Para su campaña de Oscar, «Magellan» ha alistado el marketing cinético, la agencia detrás de los ganadores internacionales de los ganadores «Parasite» y «Drive My Car». La película está programada para proyectar tanto en el Festival de Cine de Toronto como en el Festival de Cine de Nueva York el próximo mes antes de abrirse en los cines de Filipinas el 10 de septiembre.

Variedad elogió la película«El» trabajo increíblemente montado y políticamente riguroso, que confronta a los espectadores con la esperanza de un amplio rompecabezas biográfico con una perspectiva franca poscolonial, desmantelando a fondo y violentamente a cualquier legado romántico que ocurra al homónimo navegador portugués «.

«La Academia de Cine de Filipinas está inmensamente emocionada de anunciar el ‘Magellan’ de Lav Díaz como nuestra entrada oficial para la mejor categoría internacional de películas en los 98 ° Premios de la Academia», dijo el cineasta Paolo Villaluna, quien recientemente fue nombrado director general de la academia de cine. «Reconocemos que el viaje de los Oscar ‘Magellan’ apenas comienza, y estamos listos para apoyar la película. Trabajaremos en estrecha colaboración con ellos para navegar por las complejidades de la campaña de los Oscar, y proporcionaremos asistencia del gobierno cuando sea necesario para garantizar que su visión se comparta con el mundo».

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.