Maestro de los Ulama y figura clave en el nacimiento del Nahdlatul Ulama

Java Oriental, VIVA – Shaykhona Muhammad KholilNacido en Martajasah Village (o como algunas fuentes llaman Kemayoran Village), distrito de Bangkalan, isla de Madura, Java Oriental.

Lea también: Gus Dur se convierte en un héroe, PKB: un símbolo de valentía y moral ejemplar



La fecha exacta de su nacimiento todavía tiene variaciones en la literatura: por ejemplo, una fuente menciona el 11 Jumadil Akhir 1235 AH (≈ 27 de enero de 1820 d. C.) como su fecha de nacimiento. Murió en Bangkalan alrededor de 1925 d.C.



El personaje de Syaikhona Muhammad Kholil.

Lea también: El Ministro de Estado revela las razones por las que Suharto obtuvo el título de héroe nacional



Proviene de una familia que ha llevado a cabo tradiciones científicas islámicas. Como hijo de KH Abdul Latif, comenzó a estudiar desde muy joven y luego se dedicó a educación a varios internado en Java, incluso viajando a tierra santa.

Papel como paradocente Ulama

Lea también: Prabowo preparará una ‘economía constitucional’, ¿qué es eso?



Syaikhona Kholil es conocido con el sobrenombre de «maestro de kiai» o «maestro de ulama» en Java y Madura. Algunos puntos importantes:

– Muchos grandes eruditos en Indonesia se llaman a sí mismos estudiantes o han sido influenciados por él. Por ejemplo, KH Hasyim Asy’ari, fundador Nahdlatul Ulamacatalogado como uno de sus alumnos.

– Su carácter científico, que combina en equilibrio el dominio de la Shari’a (fiqh, nahwu) con el sufismo (tarekat), es un modelo de educación en internado islámico típico de la tradición Ahlus Sunah wal Jamaah.

– La mención de la aparición de sus alumnos. cifra‑una figura que más tarde se convirtió en un pilar de los clérigos y la independencia de Indonesia.

Contribución al nacimiento de Nahdlatul Ulama

Aunque Syaikhona Muhammad Kholil nunca fue formalmente administrador de la organización Nahdlatul Ulama (NU) porque murió aproximadamente un año antes de que se fundara NU, su papel fue muy significativo.

Algunas de sus contribuciones:

– A través de una red de profesores y estudiantes e internados islámicos en Madura y Java, preparó recursos de ulama que luego establecerían y administrarían internados islámicos y organizaciones religiosas como NU.

– Sus ideas sobre la educación islámica inclusiva y la armonización de la sharia y el tarekat se convirtieron en una de las raíces del pensamiento de las organizaciones religiosas tradicionales en Indonesia.

– Por su amplia influencia, se propone confirmarlo como héroe nacional, mostrando reconocimiento a su rol social y nacional.

Legado y Honor

Su tumba en Martajasah, Bangkalan, Madura, sigue siendo un lugar de peregrinación y estudio.