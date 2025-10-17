Maestra de jardín de infantes obscena en Sragen arrestada por la policía

Sragen, VIVA – Un maestro de jardín de infantes (TK) en Sragen Regency, Java Central, tuvo el corazón de abusar sexualmente de su alumno de 4,7 años.

El abuso fue llevado a cabo por el perpetrador con las iniciales YP (46), residente de Puro Village, distrito de Karangmalang, Sragen, contra la víctima con las iniciales M en el baño de la escuela.

La policía de Kasatreskrim Sragen, AKP, Ardi Kurniawan, en representación del jefe de policía de Sragen, AKBP Dewiana Syamsu, dijo que el abuso sexual ocurrió en agosto de 2025.



La policía arresta a una maestra de jardín de infantes obscena en Sragen Foto : Mahfira Putri/tvOne/Sragen

El incidente se reveló cuando la madre de la víctima sospechó que su hijo tenía miedo de ir a la escuela durante el horario escolar del perpetrador el 27 de agosto.

La sospecha continuó cuando la madre de la víctima estaba bañando a su hijo y vio manchas blancas en la ropa interior de la víctima.

El reportero inmediatamente preguntó a la víctima si había recibido acoso pero la víctima no respondió. Varios días después, la víctima se quejó de picazón en los genitales.

La madre de la víctima volvió a preguntar si alguien había tocado los genitales de la víctima varias veces en la escuela, luego el niño admitió que había sentido dolor cuando el agresor le había pinchado.

«El acoso se produjo cuando el agresor insertó su dedo en los genitales de la víctima mientras estaba en el baño, de modo que el hijo de la víctima experimentó trauma y miedo», explicó Ardi.

Como madre, la madre de la víctima ciertamente no aceptó este incidente y lo denunció a la policía de Sragen para que tomara medidas adicionales.

La policía recogió pruebas en forma de ropa de la víctima, realizó una autopsia y pidió declaraciones a los testigos.

Una vez completadas las pruebas, Ardi ordenó a los miembros arrestar al perpetrador y acusarlo en virtud de la Ley de Protección Infantil con la amenaza de una sentencia de 15 años de prisión.

Después de este incidente, Ardi dijo que la víctima experimentó trauma y miedo. Su partido ha brindado y continúa brindando asistencia para restablecer su psicología.

El niño también ha sido trasladado a la escuela por sus padres y ahora quiere volver a ir a la escuela. (Mahfira Putri/tvOne/Sragen)