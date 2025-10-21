Maell Lee y Sara Fajira viven eventos únicos detrás de la película de terror Maju Serem Mundur





Jacarta – La industria cinematográfica indonesia da la bienvenida a otra nueva película. El director Chiska Doppert está listo para llegar a los cines con su último trabajo, la película ‘Maju Serem Mundur Horor’. Producida por Makara Production, esta película promete una nueva mezcla de risa y suspenso, combinando elementos de comedia y terror en una presentación única.

No es sólo la trama lo que llama la atención, también varias historias y eventos únicos detrás del proceso de producción animan las noticias. A partir de la totalidad de la actuación extrema del comediante. Mael Lee a la experiencia mística vivida por la actriz Sara Fajira en el set. ¿Quieres saber cómo es? Desplázate para saber más, ¡vamos!

El comediante Maell Lee, quien siempre ha sido sinónimo de sus papeles cómicos, sorprendió al salir de su zona de confort. En esta película, Maell Lee interpreta a un nuevo personaje como una eterna estudiante que también trabaja como directora.

«Al principio no pensé que sería un eterno estudiante. Pero resultó ser realmente emocionante, especialmente cuando me pidieron que apareciera con un personaje que era más ‘cruel’ de lo habitual», dijo Maell Lee cuando fue recibido recientemente por un equipo de medios en el área de Epicentrum, en el sur de Yakarta.

Curiosamente, el personaje «cruel» interpretado por Maell Lee aparentemente fue considerado demasiado extremo. Reveló que hubo que eliminar varias escenas de la versión final de la película.

«Hay una escena en la que me comí a un amigo, pero Madre Chiska la tiró porque dijo que era demasiado cruel», dijo riendo.

Por otro lado, la actriz Sara Fajira vivió una experiencia diferente. El personaje que interpreta a Tiara se enfrenta directamente a un incidente místico mientras filma en un lugar que se sabe que está embrujado. Esta experiencia cambió la atmósfera en el lugar hasta volverse tensa.

«El lugar da mucho miedo. Al principio se me puso la piel de gallina, pero de repente estaba llorando y hablando en javanés», dijo Sara Fajira.

El tenso incidente ocurrió cuando Sara se estaba preparando para una escena cerca de un gran árbol de higuera mientras vestía un disfraz de kuntilanak. Afortunadamente, la presencia de su marido en el lugar del rodaje logró calmarla y despertarla.

«Ahora tengo más cuidado y siempre rezo antes de empezar a disparar», añadió.

Aunque está teñida de una historia mística, la película ‘Maju Serem Mundur Horor’ no olvida su principal promesa: la comedia fuerte. El productor Shanker RS ​​​​explicó que esta película contiene un 70 por ciento de elementos de comedia y un 30 por ciento de matices de terror.

