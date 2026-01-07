Maduro y su esposa resultaron heridos al ser arrestados por militares estadounidenses

Washington, VIVA – El líder Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Floresresultó herido durante el arresto e intentó escapar a una habitación segura, según un alto oficial militar Estados Unidos de América y fuentes familiarizadas con las reuniones informativas a puertas cerradas ante el Congreso. La información se reporta Noticias CBSel lunes 6 de enero de 2026.

Según los informes, durante la operación de arresto, las fuerzas de operaciones especiales arrojaron granadas paralizantes contra el escondite de la pareja. Cuando los dos fueron arrestados, se dijo que sufrieron heridas y parecían sangrar.

Las heridas eran visibles cuando Cilia Flores compareció el lunes ante un tribunal federal, informaron periodistas. bbc quien presenció el juicio en vivo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece ante un tribunal de EE.UU.

Se vio a Flores con vendas cerca de los ojos y la frente. Su abogado dijo que las lesiones las sufrió durante el proceso de arresto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo Anteriormente describimos los momentos del arresto. Maduro diciendo que el líder venezolano intentaba llegar a un lugar considerado seguro.

«Estaba tratando de llegar a una habitación segura, que resultó ser insegura porque la puerta iba a explotar en unos 47 segundos», dijo Trump.

Trump agregó que Maduro llegó a la puerta de la sala, pero no logró cerrarla. «Le tendieron una emboscada tan rápidamente que no tuvo tiempo de entrar en la habitación», dijo.

Por otro lado, un funcionario del Pentágono dijo que dos militares estadounidenses aún se estaban recuperando de las heridas sufridas durante las operaciones en Venezuela.

«Recibieron una excelente atención médica y están en camino a la recuperación», dijo el funcionario. Noticias CBS.

Otros cinco miembros del servicio heridos en la operación han regresado a sus funciones, dijo el funcionario.

«El hecho de que esta misión altamente compleja y agotadora se haya llevado a cabo con éxito con lesiones mínimas es un testimonio de la experiencia de nuestros combatientes conjuntos», dijo el funcionario.