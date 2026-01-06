Maduro y su esposa acusan a Estados Unidos de «secuestro»; se declara inocente en la primera audiencia en un tribunal de EE. UU.







Durante su primera comparecencia ante el tribunal en Nueva York, el dictador depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de todos los cargos y acusaron al gobierno de Estados Unidos de secuestrarlos en su país de origen, informó CNN.

Según CNN el lunes (hora local), tanto Maduro como Flores negaron los cargos de tráfico de drogas y armas presentados en su contra y, por ahora, no cuestionaron su detención continua. La aparición marcó un momento histórico y el comienzo de lo que se espera sea una batalla legal prolongada, ya que es probable que su defensa cuestione la legalidad de su captura militar.

Después de la operación militar para arrestar a Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump dijo: «Estamos a cargo». Mientras tanto, la administración Trump ha señalado que seguirá de cerca los acontecimientos en Venezuela bajo un liderazgo interino. Sin embargo, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, prestó juramento como presidenta interina el lunes, según CNN.

Cuando se le pidió que confirmara su identidad, Maduro se puso de pie y habló en español, y sus comentarios se tradujeron al inglés en el tribunal. Le dijo al tribunal que «fue capturado en mi casa en Caracas, Venezuela» y, cuando el juez Alvin Hellerstein intentó interrumpirlo, agregó: «Aún soy presidente de mi país». Respondiendo a los cargos por segunda vez, Maduro dijo: «Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que aquí se menciona. Soy un hombre decente».

Según CNN, no está claro qué parte de su declaración fue traducida en voz alta en la sala del tribunal. El juez Hellerstein dijo que a Maduro se le daría la oportunidad en una etapa posterior de hablar en detalle sobre su arresto y las acusaciones en su contra. El abogado de Maduro confirmó que se había declarado inocente de los cuatro cargos. La esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente y le dijo al juez en español: «No culpable, completamente inocente».

Cuando se le pidió que verificara su identidad, dijo a través de un intérprete: «Soy la primera dama de la República de Venezuela». ella apareció en corte con vendajes visibles en la frente y la sien derecha y requirió ayuda para tomar asiento en la mesa de la defensa. Su abogado dijo que necesitaría una evaluación médica y un posible tratamiento por las «lesiones importantes» sufridas durante lo que describió como su «secuestro».

El abogado Mark Donnelly dijo que Flores pudo haber sufrido una fractura o, como mínimo, hematomas graves en las costillas. El abogado de Maduro, Barry Pollack, también dijo ante el tribunal que el líder venezolano tiene «algo de salud y problemas médicos Eso requerirá atención», sin proporcionar más detalles. Pollack dijo que tiene la intención de presentar múltiples mociones impugnando tanto la acusación como el arresto de Maduro, que describió como un «secuestro militar» llevado a cabo por agentes estadounidenses la madrugada del sábado, informó CNN.

También argumentó que Maduro tiene privilegios e inmunidad vinculados a su posición como líder de una nación soberana. Según CNN, tanto Maduro como Flores solicitaron una «visita» con representantes del consulado de Venezuela. Según la ley estadounidense, los extranjeros detenidos tienen derecho a acceso consular, aunque aún no está claro cómo se manejará esa solicitud.

Sus abogados no pidieron la liberación inmediata durante la audiencia del lunes, pero indicaron que más adelante se presentaría una solicitud formal de libertad bajo fianza. La próxima audiencia del caso está programada para el 17 de marzo, informó CNN.

