Maduro confió en Trump Trump: Venezuela siempre está dispuesto a diálogo

Caracas, Viva – Presidente Venezuela Nicolas Maduro El viernes, pidiendo que Estados Unidos detenga el cambio de régimen planificado con violencia en Venezuela y en toda América Latina, y el Caribe.

Estados Unidos debe «respetar la soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la independencia», dijo Maduro. AnadolúSábado 6 de septiembre de 2025.

«Yo respeto Triunfo. Cualquier diferencia que tengamos no puede conducir a conflictos militares «, dijo.» Venezuela siempre está dispuesta a diálogo. «

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cambió oficialmente el Pentágono al Departamento de Guerra

Maduro ha movilizado al ejército venezolano, que ascendió a alrededor de 340,000 tropas, en medio de amenazas de EE. UU. Durante semanas, y reservas y miembros de la milicia, que afirmó que el número excedió los ocho millones.

Maduro insistió en que su país estaba listo para entrar en la «lucha armada» si se ataca Estados Unidos de América.

Dijo que a pesar de que Venezuela todavía estaba en la fase de «lucha sin armas», cada ataque provocará la resistencia de «todas las personas contra la agresión, tanto local, regional y nacional».

La declaración de Maduro apareció el viernes después de que Trump dijo que los aviones de combate de Venezuela serían «derribados» si se acercarían al buque de guerra estadounidense.

Trump dijo el viernes que Estados Unidos «no habló» sobre los cambios en el régimen en Venezuela.

«Sin embargo, hablamos sobre el hecho de que ha celebrado una elección que, sutilmente, es una elección muy extraña», dijo Trump, refiriéndose al regreso de Maduro a su puesto en enero después del reclamo de fraude electoral en la elección presidencial del país.

Anteriormente, dos aviones de combate F-16 venezolanos volaron sobre barcos estadounidenses desplegados en la región para luchar contra la pandilla criminal y el «terrorismo de drogas».

Trump evaluó que las acciones de Venezuela eran «peligrosas» y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que la acción era «muy provocativa».

El presidente Trump ordenó el despliegue del avión de combate sigiloso F-35 a Puerto Riko, en el medio del informe de que está considerando la opción para el ataque de orientación cartel de drogas que opera en Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores (ministro de Relaciones Exteriores) Venezuela Yvan Gil dijo que el despliegue de aviones estadounidenses, incluidos 10 aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Riko, era una amenaza para el gobierno de Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Gil, Marco Rubio, confirmó la movilización «con el pretexto de perseguir el contrabando de drogas», llamado Gil como «la mentira más grande».