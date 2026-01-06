Maduro citado a corte de Nueva York por cargos de narcoterrorismo







Presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro Estaba previsto que compareciera el lunes ante un tribunal estadounidense por los cargos de narcoterrorismo que la administración Trump utilizó para justificar su captura y su traslado a Nueva York.

Se espera que Maduro y su esposa comparezcan al mediodía ante un juez para un breve procedimiento legal que probablemente iniciará una lucha legal prolongada sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos. Como acusado penal, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio ante un jurado de neoyorquinos comunes y corrientes.

Cuba dice que 32 muertos en operación estadounidense

Cuba anunció que 32 de sus ciudadanos murieron durante la operación militar estadounidense en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. Cuba dijo que observaría dos días de duelo nacional el 5 y 6 de enero para honrar a los muertos en la operación, todos ellos militares cubanos que habían sido desplegados en Venezuela en misiones oficiales.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente