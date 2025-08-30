Mads Mikkelsen se vuelve loco en ‘The Last Viking’ de Anders Thomas Jensen

Director danés Anders Thomas Jensen marcas Mads Mikkelsen tener mala cara. Literalmente.

«En realidad proviene de él. Todos piensan en Mads como este hombre icónicamente hermoso, por lo que una parte de él quiere ser fea», le dice Variedad.

«Pensé que [2003] ‘The Green Butchers’ era malo, pero ahora lo llevamos al siguiente nivel. Su masculinidad se ha ido. Pero era su propia idea tener estas gafas y rizos ”.

En Zentropa-Producido «El último vikingo» – Vendido por Trustnordisk y estrenarse en Venecia y Tiff: Mikkelsen interpreta a Manfred, ansioso por dar la bienvenida a su hermano Anker después de su liberación de la prisión. Hace muchos años, Ankar (Nikolaj Lie Kaas) le pidió que enterrara el dinero del atraco. El problema es que Manfred traumatizado olvida casi todo.

«Cuando un personaje es tan incómodo como Manfred, debes acompañarlo. Además, estoy seguro de que este tipo existe. Podría estar sentado a tu lado en un tren, ¿verdad? Pero sí, no es muy bonito», se ríe Jensen, a quien no le importa la perfección en su última película. En cambio, presenta un caso para una filosofía diferente: si todos están rotos, nadie está roto.

«En el norte de Europa tienes que sobresalir, porque es bueno para la economía. Pero la gente no es así. Siempre digo que cuando me gusta alguien, no es por sus talentos, es por sus defectos. Es fácil amar la perfección. Pero si amas a alguien con muchos malos hábitos, debe ser cierto».

Mientras los hermanos intentan localizar el dinero, acompañado de una galería de personajes extraños, las cosas se oscurecen. También se vuelven divertidos.

«Eso es todo: tratar de encontrar el equilibrio entre un drama realmente, muy desagradable y profundamente inquietante, y luego ‘masajear’ la diversión y la comedia.

En sus películas, como «Adam’s Apples» y «Riders of Justice», a menudo se acerca a lo que se considera inapropiado.

«Me engañé diciendo que no me importa, pero por supuesto que estoy afectado por eso. Tengo cuatro hijos que me gritan todo el tiempo. ‘¡Papá, no puedes decir eso!’

«Trato de comportarse, pero también me gusta empujar los límites. Creo que todo se reduce a lo que es tu intención. Tienes que sentir algo humano debajo de todo, a pesar de que algunas personas aún pueden ofenderse. La gente se ha ofendido desde que hice mi primera película, pero no es mi problema, es suya. No puedes hacer arte sin alguien enloquecido».

A pesar de su introducción animada, la configuración del atraco y las secuencias violentas, «The Last Viking» es realmente un drama familiar.

«Además, cada película en Dinamarca se trata de familias. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el drama. Dinamarca es tan refinada. No hay desastres naturales, no hay pobreza. No sucede nada a menos que obtengas cáncer o mueras en un accidente automovilístico. Me dirijo a la familia, porque las personas son ellos mismos: obtienes sus mejores partes y sus peores lados».

Así como giros y vueltas sorprendentes, o incluso un interludio musical.

«Hay grandes directores que han hecho 70 películas sin sorprender a la audiencia. Está bien, estas son historias bien contadas. Pero me gusta cuando las cosas suceden en la pantalla que no esperaba. Para mí, el drama se trata de sorprender a las personas», dice.

A lo largo de los años, Jensen ha desarrollado un estilo firmante y teñido de humor negro. Pero no le importaría dirigirse a otra dirección.

«Cada vez que termino una película, voy: ‘OK, la próxima vez que haré un drama en blanco y negro’.

Pero esto es quien soy, ¿sabes? Me encantaría hacer una ciencia ficción o de ciencia ficción, pero siempre termina con un grupo de hombres que intentan encontrar una familia, y ellos mismos ”, dice.

«Tal vez la próxima vez que puedan hacerlo en el espacio».