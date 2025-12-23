Mads Mikkelsen dice que el guión de Rogue One estaba «inacabado»

Mientras recuerda su carrera con Variedad, Mads Mikkelsen contó su experiencia trabajando en el 2016”guerra de las galaxias” precuela de “Rogue One”, diciendo que el guión estaba “sorprendentemente sin terminar” durante el rodaje.

“Siguió cambiando”, explicó. «Uno pensaría que eso ya estaba hecho. No creo que alguna vez cerraron un borrador. Creo que siguieron trabajando en él e improvisaron y regresaron y volvieron a filmar cosas y luego se les ocurrió una idea mejor, que es algo soportable para un personaje como el mío. Quiero decir, yo tenía mi misión. Sabía cuál era, pero obviamente fue complicado para los dos jóvenes héroes, sin saber exactamente lo que llevaban a una habitación de equipaje».

Mikkelsen interpretó a Galen Erso en la película. Protagonizó junto a actores como Felicity Jones como Jyn Erso, Diego Luna como Cassian Andor, Ben Mendelsohn como Orson Krennic y Donnie Yen como Chirrut Îmwe. Dirigida por Gareth Edwards, la película antológica de “Star Wars” sigue a un grupo de combatientes de la resistencia que se embarcan en una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte.

También señaló que la escena en la que dice: «Debe ser destruida» mientras el agua cae sobre él fue particularmente difícil de volver a filmar ya que la historia seguía cambiando.

“Ese fue un día brutal, diría yo, pero fueron días, porque hubo muchos cambios en la historia”, dijo el actor. «Íbamos de un lado a otro y estaba lloviendo. Cuando haces lluvia artificial, es casi imposible hacer eso en una escena larga sin tener agua helada. Así que me quedé allí tirado, muerto de frío, tratando de mantener los ojos abiertos».

Mikkelsen también revisó sus otros papeles aclamados, entre ellos “Casino real» para Variedad, compartiendo que a él y a su coprotagonista Daniel Craig se les pidió que dejaran de improvisar durante el rodaje, y que Craig era el único miembro del reparto que no sabía jugar al póquer.

«Era el único tipo en esa película que no sabía jugar al póquer y se llevó 150 millones de mis dólares», dijo Mikkelsen.

Más recientemente, Mikkelsen protagonizó el debut cinematográfico de Bryan Fuller, “Dust Bunny”, que se estrenó el 12 de diciembre.

Mira el vídeo completo aquí: