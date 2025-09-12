Madrid vs Barcelona Legend Duel en Yakarta de regreso a abril de 2026

VIVA – Akbar Clash of Legends Yakarta Match que reunió a las leyendas Real Madrid Y Barcelona Ciertamente el horario al revés. Originalmente planeado para tener lugar el 27 de septiembre de 2025, el partido completo de la nostalgia se trasladó oficialmente al 18 de abril de 2026.

Esta decisión fue tomada por el promotor, a saber, los compuestos de entretenimiento, MPRO International y Dewa United, teniendo en cuenta la situación actual en Indonesia. La seguridad, la comodidad y la calidad del partido se conocen como las principales razones para la degradación de los horarios.

«Las leyendas que han sido esperadas por los fanáticos, Carles PuyolRivaldo, Quaresma, Patrick Kluivert, Luis Figo, Clarence Seedorf, a Pepe continuarán animando el choque de leyendas Yakarta. Queremos proporcionar certeza de que la calidad del partido no ha cambiado, incluso se maximizará porque tenemos más tiempo para prepararnos para actuaciones espectaculares «, dijo el CEO de Entertainment Comunt, Reza Wibisana Subekti.

CEO de Entertainment Compone, Reza Wibisana Subekti (Medio)

Se cree que este partido no es solo un partido, sino una oportunidad rara para que los amantes del fútbol en el país regresen para ver las acciones de las estrellas que han brillado en la parrilla. La atmósfera de El Clásico se presentará más cerca, además de ser un lugar para la unidad a través de los deportes.

Para los fanáticos que ya han comprado boletos, los promotores se aseguran de que los boletos aún se apliquen a los nuevos horarios. Sin embargo, la opción de reembolso también está disponible con un mecanismo al que se puede acceder a través del sitio web oficial de Clash of Legends Yakarta en Megatix.co.id.

El promotor es optimista, esta espera más larga agregará entusiasmo. Abril de 2026 en Yakarta será un momento histórico en que una fila de leyendas mundiales de fútbol se presente frente a miles de fanáticos indonesios.