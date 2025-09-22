Madrid confirma el estado del centro en San Sebastian Film Fest

Madrid Reafirmó su estado como la potencia audiovisual líder de España en el 73º Festival de Cine de San Sebastián el 21 de septiembre, presentando datos clave, iniciativas estratégicas y los próximos planes para apoyar el crecimiento continuo de la industria.

Hablando en turnos fueron Inmaculada Sánchez Cervera, Coordinadora General de la Oficina de Alcalde de Madrid, Carlo D’Rssi, Vicepresidente de Audiovisual Cluster de Madrid y Luis Martín Izquierdo, Vice Ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de la Madrida Región de Madrid.

Ahora en su quinto año, el evento, organizado por el Madrid Audiovisual Cluster Con el apoyo del Consejo de la Ciudad y la comunidad de Madrid, reunió a profesionales de la industria, inversores e instituciones públicas para detectar la robusta infraestructura de la región, el grupo de talentos y el creciente atractivo internacional.

Un sector estratégico respaldado por la inversión

La industria audiovisual es considerada estratégica por las autoridades municipales y regionales, no solo por su impacto cultural, sino por su contribución económica sustancial. Según un estudio reciente de la AFI (Analistas Financieros Internationales):

El sector aporta el 2.6% del PIB y el 2.8% del empleo en la comunidad de Madrid, muy por encima del promedio nacional.

Genera 2.300 millones de euros ($ 2.7 mil millones) en GVA directo, con un impacto económico total de más de € 7.2 mil millones ($ 8.45 mil millones)

La región representa el 28.9% de todas las compañías audiovisuales activas en España, pero genera el 74.7% de los ingresos del sector y el 47.2% de su empleo.

«Madrid es indudablemente, y cada vez más, un punto de referencia en el panorama audiovisual global», dijo Martín Izquierdo, y agregó: «También se está convirtiendo en un centro de producción cada vez más significativo, gracias a una combinación de factores clave para la industria: el nivel excepcional de desarrollo y la competencia del ecosistema, compuesto por más de 3,500 compañías y el alto nivel de calificación y especialización de los 30 profesionales de las operaciones de los 30 y los 30. El sector audiovisual en Madrid «.

“Madrid es el hogar de la mayor concentración del sector audiovisual en España, esto incluye cine independiente y streamers principales. Movistar Plus+, NetflixDisney, Amazon: todos operan en España, pero lo hacen desde Madrid. Lo mismo ocurre con las corporaciones de televisión públicas y privadas como MediaSet, Atresmedia y Televisión Española ”, señaló D’Rssi.

Carlo D’Rssi, vicepresidente de Madrid Audiovisual Cluster

«El llamado a las subvenciones de producción de largometrajes está dotado de € 2 millones ($ 2.34 millones), extendibles por un adicional de € 2 millones, y actualmente se encuentra en la fase de resolución. El llamado a las subvenciones de promoción y distribución está dotada de € 1 millón ($ 1.17 millones) también potencialmente se puede extender por otro € 2 millones», dijo Sánchez Cervera.

Agregó: «Los resultados de este esfuerzo, creo, son bien conocidos y más que evidentes. En la temporada de premios 2024-2025, las películas respaldadas por el Ayuntamiento realmente han brillado. Tenemos producciones como ‘Regreso de Saturno‘(‘ Segundo Premio ‘), que, como saben, ganó tres premios Goya; ‘Buscando una coque’, premio a la mejor comedia iberoamericana en los Premios Platino o títulos como ‘Ciudad sin Sueño’ y ‘Anoche conquisté Tebas’, nacidos del programa de residencia y premiado en Cannes y Venecia, respectivamente «.

Apoyo público e impulso de políticas

La Ciudad de Madrid invierte más de 6 millones de euros ($ 7.04 millones) anualmente en el sector audiovisual, apoyando toda la cadena de valor, desde el desarrollo y la producción hasta la distribución y la exhibición. «Desde la formación de la administración actual, hemos invertido más de € 11 millones ($ 12.9 m), excluido a través de la coordinación general de la oficina del alcalde, en la promoción de la industria audiovisual», dijo Sánchez Cervera.

La comunidad de Madrid ahora está desarrollando un nuevo plan estratégico para la industria audiovisual, que incluirá:

Duplicación de subvenciones de producción

Nuevos programas para atraer inversiones

Iniciativas para apoyar el desarrollo del talento, la innovación y la sostenibilidad

Un enfoque renovado en promover a todos los municipios de la región como destinos de filmación

IA e innovación en iberseries

Como parte de su compromiso con la innovación, el clúster organizará un taller de IA el 1 de octubre durante las iberserías de Madrid Confab, mostrando siete estudios de casos, incluidas las aplicaciones en VFX, flujos de trabajo escritos, creación de contenido deportivo y marketing, con altavoces principales como El Ranchito, Brandominus, pendular y la agencia de cine.

«Madrid ofrece un conjunto de ventajas competitivas que son difíciles de igualar, desde profesionales de clase mundial y diversos lugares hasta apoyo institucional y certeza legal», dijo Martin Izquierdo, «nuestro desafío ahora es continuar mostrando estas fortalezas al mundo».