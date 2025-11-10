Jacarta – Hoy en Indonesia, el desafío de la pobreza sigue siendo real, aunque su tendencia es a la baja. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), el porcentaje de personas pobres en marzo de 2025 se registró en el 8,47% o el equivalente a 23,85 millones de personas. Además, la pobreza extrema se registró en el 0,85% de la población total o alrededor de 2,38 millones de personas. Esta condición es un reflejo de que los esfuerzos para salir de la pobreza no son sólo una cuestión de asistencia momentánea, sino que requieren de un ecosistema de apoyo y de figuras fuertes que sean capaces de convertirse en motores de cambio en el ámbito familiar más pequeño.

Madres Mekaar, héroes económicos de la familia indonesia

El historiador económico Prof. Dr. Emil Salim dijo una vez que «los héroes económicos son aquellos que, con sus propias manos, son capaces de defender la dignidad de la nación mediante el trabajo duro y la independencia».

Con todos estos desafíos y oportunidades, ¿qué puede hacer Indonesia para cambiar esta situación? A través del programa de empoderamiento, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) existe no sólo como una institución financiera, sino como un movimiento social que permite a las madres desfavorecidas convertirse en héroes en sus hogares y mejorar las condiciones económicas de sus familias para lograr prosperidad a través del espíritu empresarial.

El director principal del PNM, Arief Mulyadi, enfatizó que la principal fortaleza de la nación no nace sólo del desarrollo físico, sino del empoderamiento comunitario a nivel de base. Dijo que a través del financiamiento integrado y el empoderamiento, el PNM busca fortalecer a los héroes económicos familiares, mujeres fuertes que apoyan el bienestar del hogar.

«La financiación sin empoderamiento es como fuego sin luz. Queremos que cada rupia distribuida no sólo haga girar las ruedas de los negocios, sino que también encienda el entusiasmo y la confianza en sí mismos para que puedan ser independientes», dijo Arief, el lunes (11/10/2025).

Puede que estos héroes familiares no vistan uniformes ni hablen en un gran podio, pero su fuerza es real: un gran corazón para luchar sinceramente por su familia, utilizando las microempresas como campo de batalla. Con el apoyo del PNM, desempeñan un doble papel: como actores empresariales e impulsores económicos familiares. Si contamos, hay millones de clientes. Entre sí son verdaderos héroes porque con acciones pequeñas pero consistentes, impulsan la capacidad familiar, fortalecen la economía del hogar y logran un cambio social significativo.