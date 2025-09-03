Madres de las casas de AC, Uya Kuya presentó justicia restaurativa

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX Surya Utama o a menudo llamado Vas a Visité el metro Mapolres del este de Yakarta (East Yakarta) para enviar justicia restaurativa o justicia restaurativa de uno de los presuntos perpetradores Saqueo la casa.

«Mi llegada aquí es la iniciativa de presentar una ‘justicia restaurativa’ a uno de los presuntos perpetradores de las madres. Esta es mi voluntad», dijo Uya Kuya en la sede de la Policía del Metro de East Jakarta el miércoles.

La llegada de Uya con su esposa Astrid después de recibir un informe de un oficial de seguridad de su complejo de la casa de que uno de los presuntos perpetradores era la vieja madres.



La aparición del frente de la casa de Uya Kuya

La mujer que fue detenida por la policía metropolitana de East Yakarta trajo el aire acondicionado (AC) durante el saqueo en su casa.

Uya dijo que la mujer era una asistente de estacionamiento y tenía un nieto de discapacidad.

«Alguien sospechaba que los perpetradores que estaban asegurados cerca de mi casa, luego fueron traídos aquí, me habían revisado y me podían encontrar y recibí una historia de un compañero de policía.

También le preguntó a la policía sobre la justicia restaurativa en el ámbito de la policía. Aparentemente, la justicia puede ser presentada por los presuntos perpetradores y víctimas.

«Le pedí a la policía que pudiera someterse, como víctima, presenté a esta madre para presentar una justicia restaurativa. Era sincero», dijo.

Finalmente, UYA solicitó que el caso de la madre se resolviera a través de un canal de justicia restaurativo para no llegar a la etapa judicial. «Entonces, para ser llevado a la siguiente etapa, no hay necesidad de llegar a la corte», dijo Uya.

Además, Uya había escuchado la supuesta historia del autor no sabía los eventos que ocurrieron.

«Anteriormente me conocí, dijo que escuchó que había un saqueo y luego vino a encontrar a AC acostado en mi casa y fue tomado así. Esta madre tampoco sabía qué era. Fia dijo eso», dijo.

La policía continúa cazando a los actores intelectuales (titiriteros) saqueando casas propiedad de miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes IX (inactivo) Surya Utama o a menudo llamado Uya Kuya en el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Jakarta, sábado por la noche, 3025.

«Eso es lo que estamos, los datos ya están en nosotros para que aprendamos para encontrar actores intelectuales (titiriteros)», dijo Kasat Reskrim East Jakarta Metro Police AKBP Dicky Fertoffan cuando se confirmó en Yakarta el miércoles.

La Unidad de Investigación Criminal (SatreskRIM) de la Policía del Metro East Yakarta ha realizado una búsqueda de actores intelectuales en la acción del ataque y el saqueo. Sin embargo, su partido no ha podido concluir el origen de los perpetradores.

El caso de saqueo en la casa de Uya Kuya se convirtió en el foco público después de que las masas invadieran la residencia del político.

Circulación de un video con la residencia del artista y miembro del DPR en el área de East Yakarta (East Yakarta) fue visitado por las masas el sábado por la noche.

Las masas derribaron la cerca de la casa de Uya Kuya e inmediatamente irrumpieron en el segundo piso para saquear lo que fuera en la casa.

El sonido de la masa gritó gritos, «destruir» y los objetos de hogar ruptos.

Uya Kuya tenía una aclaración para la acción de bailar en el edificio MPR/DPR/DPD RI junto con el momento del anuncio de un aumento en la asignación del Parlamento Indonesio, incluida una asignación de vivienda de RP50 millones cada mes.

Según Uya Kuya en su aclaración, el baile no estaba relacionado con el aumento de las asignaciones de DPR. Bailaron solo siguiendo el ritmo de la canción con el propósito de respetar a los músicos que actuaron. (Hormiga)