Madre y padrastro reciben 180 años de cárcel en el caso POCSO de Kerala







A Tribunal especial POCSO en Manjeri, Kerala, condenó a un hombre y a su pareja a 180 años de prisión rigurosa cada uno por agresión sexual repetida a una menor. El tribunal también impuso una multa de 11,75 rupias lakh cada uno, y ordenó que el incumplimiento de la multa daría lugar a 20 años adicionales de prisión.

«Hoy, el tribunal ha condenado a ambos acusados: 180 años de prisión rigurosa y 11,75 rupias lakh», dijo el fiscal. El veredicto fue pronunciado por el juez Ashraf AM del Tribunal Especial de POCSO en virtud de varias secciones del Código Penal de la India (IPC), la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO) y la Ley de Justicia Juvenil (Ley JJ).

De acuerdo a la fiscalíaEl padrastro acusado intimidó a la víctima, diciéndole que le habían implantado una cámara oculta en la cabeza y que cualquier revelación del abuso sería detectada. El niño también estaba intoxicado con alcohol antes de ser agredido.

El primer acusado, oriundo de Palakkad, agredió repetidamente a la víctima entre 2019 y 2021 en casas alquiladas en Anamangad y Vallikapatta. La segunda acusada, la madre de la víctima, originaria de Thiruvananthapuram, ayudó, instigó y alentó el crimen. El caso comenzó después de que la mujer dejara a su marido en 2019 y comenzara a vivir con el acusado.

Sobre la base de una denuncia presentada en la comisaría de policía de Malappuram Vanitha, el caso fue investigado en varias secciones del IPC. Ley POCSOy Ley JJ. La investigación estuvo dirigida por Razia Bangalath, mientras que el fiscal especial A Somasundaran representó a la fiscalía.

El tribunal también ordenó que el monto de la multa, una vez recuperada, se pagara al sobreviviente y ordenó a la Autoridad de Servicios Legales del Distrito que proporcionara una compensación adicional en virtud del Plan de Compensación a las Víctimas. Se ordenó el traslado de ambos convictos a la cárcel de Tavanur para cumplir su sentencia.

