Madre toca a Hasto y Tom Lembong, el padre revela la determinación de su hijo

Jacarta – Atika Algadri, madre de Nadiem Makarim mencionó los nombres de Tom Lembong y Hasto Kristiyanto después de la petición. antes del juicio El ex funcionario de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, que también es su hijo, fue rechazado por el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

«Nadiem es sólo un ejemplo, porque muchas otras personas son tratadas así. Está Pak Hasto, Tom Lembong, muchos de ellos. Sólo pide ayuda», dijo, el lunes 13 de octubre de 2025.

Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

Está seguro de que su hijo desempeñará bien y limpiamente sus funciones como ministro.

«Sabemos que niño realizamos limpiamente todo su trabajo, su carrera con esos principios. «Los principios morales, la honestidad y la bondad son firmes para la patria y la nación», afirmó.

Atika espera que los agentes del orden puedan defender la verdad y la honestidad. No sólo para Nadiem, sino también para las fuerzas del orden en Indonesia.

Mientras tanto, Nono Anwar Makarim como padre de Nadiem estaba decepcionado con él. decisión juicio previo a su hijo que encalló. Sin embargo, confirmó que seguirá luchando para defender a su hijo. Él cree que Nadiem es fuerte y sobrevivirá al proceso de prueba en el futuro.

«Es muy afortunado que Nadiem se haya mantenido muy fuerte hasta hoy, pueda sobrevivir durante mucho tiempo», dijo Nono.

Anteriormente, el juez único del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (Jaksel), I Ketut Darpawan, rechazó la solicitud previa al juicio presentada por el ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem presentó una solicitud previa al juicio sobre el presunto caso de corrupción en la adquisición de Chromebooks en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek) en 2019-2022.

La Fiscalía General ha nombrado al ex Nadiem Makarim como sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de Chromebooks en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura, planea utilizar en 2020 los productos de Google en la adquisición de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la adquisición de equipos TIC.

El presunto artículo es el artículo 2, párrafo 1, o el artículo 3 junto con el artículo 18 de la Ley (UU) Número 31 de 1999, modificada por la Ley Número 20 de 2001 sobre modificaciones a la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción en conjunto con el Artículo 55, párrafo 1) 1º del Código Penal. (Hormiga)