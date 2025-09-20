Madre, su padre es inteligente para encender el dinero de su hijo

VIVA – No hace mucho, Irfan Hakim visitó la residencia Ayu ting ting que se encuentra en el área de Depok de Java Occidental. La llegada de Irfan Hakim se realizó brevemente con una residencia bastante grande de Ayu Ting. Completo con un extenso garaje al campo para jugar al bádminton hasta que juega el baloncesto bilqis, mini zoológico, estanques de pescado y mini jardín.

Tenía tanta curiosidad por la residencia de Ayu Ting Ting, Irfan Hakim había preguntado sobre el área de la casa propiedad de la espada en este momento.

«Entonces, en total, ¿tienes cuántos miles de metros cuadrados de tu casa?» Preguntó Irfan Hakim citado de Irfan Hakim YouTube.

«¿Dónde está esto? Esto? ¿Sabes cuánto», respondió la espada.

No solo en casa, en secreto, Ayu Ting Ting también tiene un negocio de pensiones que se encuentra no muy lejos de su hogar. La espada fue revelada por las pensiones que pertenecen a sus padres por un total de 7 puertas llenas por estudiantes y trabajadores cerca de su casa.

«¿Está bien cuántas puertas?» Preguntó el juez de Irfan.

«7, los estudiantes generalmente. Lo mismo son los mismos jóvenes que trabajan en frente, el banco está allí. Las niñas son importantes, limpias, limpias, no deben estar sucias. El padre y la madre no deben estar sucios así», dijo Ayu Ting Ting.

Además de las pensiones de Ayu Ting Ting, también tienen un negocio alquilado no muy lejos de su casa. Pero no podía estar seguro de cuántas unidades alquiladas pertenecían a sus padres.

«¿Al internado, si se alquila?», Preguntó Irfan Hakim.

«Alquilado a SONO. Acabo de alquilarlo por unidad como esa, conéctelo», respondió Ayu Ting Ting.

«¿Cuántas puertas?», Preguntó Irfan más.

«¿Cuánto?», Dijo Ayu confundido.

El propio Irfan Hakim afirmó estar inspirado por Ayu Ting para abrir un negocio alquilado y una pensión. También elogió a Ayu Ting Ting, que era bueno para aprovechar las oportunidades como otros artistas de Betawi.

«Debería tenerlo», dijo el juez de Irfan.

«Todavía no, aún no ha llegado, Aamiin», dijo el cantante de Dangdut.

«Eres como artistas de Betawi», dijo Irfan Hakim.

«Sí, mi padre y mi madre son tan, no somos talentos en los negocios. El talento está alquilado», dijo Ayu Ting Ting.

De repente, muchos internautas apreciaron a los padres de Ayu Ting Ting al manejar las finanzas del cantante. Entienden que pueden jugar el dinero en el trabajo de Ayu Ting en una nueva área de negocios.

«Ema, el padre es genial, el trabajo del niño es un negocio nuevamente», dijo Netizen.

«Es lo más correcto lo que hace que las pensiones», dijo otra.

«Los padres no solo brillan a sí mismos, sino que hace inversiones para su hijo más tarde. Cool sus padres para que el dinero esté bien organizado», dijo otro.